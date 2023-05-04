رياضة

أحدهم ظهر يحمل منشارا كهربائيا.. سجن 31 مشجعا للترجي التونسي بسبب الشغب

مباراة الترجي وشبيبة القبائل شهدت أحداث شغب
مباراة الترجي وشبيبة القبائل شهدت أحداث شغب (الفرنسية)
4/5/2023

وجّه قاضي تحقيق تونسي بسجن 31 مشجعا لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، والتي انتهت بالتعادل 1-1، يوم السبت الماضي، أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني بين الفريقين لأكثر من 40 دقيقة بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المكلفة بحماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على موقع فيسبوك، أحد المشجعين يحمل منشارا كهربائيا في يده.

وإثر المباراة، قامت قوات الأمن بتوقيف 58 شخصا وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة بن عروس قرارا بسجن 31 شخصا منهم على ذمة التحقيق، بتهم عدة من بينها الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمدا بالأملاك العامة والخاصة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حكومي، فيما أطلق سراح بقية الموقوفين.

وأدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في بيان الاثنين، "بشدة السلوك الجامح" خلال شوطي المباراة ومن المرتقب أن يتخذ قرارات بشأن تلك الأحداث.

الشاب الذي انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا بملعب الترجي (مواقع التواصل)
الشاب الذي انتشرت مقاطع فيديو له على مواقع التواصل وهو يحمل منشارا كهربائيا بملعب الترجي (مواقع التواصل)

وفتحت وزارة الداخلية التونسية بحثا تحقيقيا في أحداث المباراة، وقالت إن مجموعة من الأشخاص أقدموا على اقتحام مُستودع داخل الملعب (أسفل المدرجات) واستعمال المُعدّات الموجودة داخله في الاعتداء على الوحدات الأمنية.

واستفاد الترجي من فوزه 1-صفر ذهابا في الجزائر ليتأهل لملاقاة الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.

المصدر : وكالات