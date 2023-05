هددوا برمي ميدالياتهم في النهر.. الهند تطالب مصارعين محتجين بانتظار التحقيق مع رئيس الاتحاد المتهم بالتحرش الجنسي

حثّ وزير الرياضة الهندي، اليوم الأربعاء، أبطال المصارعة الذين نظموا احتجاجات متهمين رئيس اتحادهم بالتحرش الجنسي، على انتظار نتيجة التحقيقات قبل اتخاذ قرار بشأن تحركهم التالي.

وقال وزير الرياضة أنوراج ثاكور إن شرطة العاصمة تحقق في القضية بناء على توجيهات من المحكمة العليا. وطلب الوزير من المصارعين أن يثقوا بالتحقيقات الجارية.

وكان ثاكور يتحدث بعد يوم من إعلان الثنائي الحاصل على ميداليات أولمبية والمؤلف من باجرانغ بونيا وساكشي مالك إضافة لفينيش فوجات بطل الألعاب الآسيوية بأنهم سيرمون بميدالياتهم في نهر جانجا كجزء من مطالبتهم باعتقال رئيس الاتحاد.

This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtest pic.twitter.com/oVUqseMPNC

— Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) May 28, 2023