هددوا برمي ميدالياتهم في النهر.. الهند تطالب مصارعين محتجين بانتظار التحقيق مع رئيس الاتحاد المتهم بالتحرش الجنسي

حثّ وزير الرياضة الهندي، اليوم الأربعاء، أبطال المصارعة الذين نظموا احتجاجات متهمين رئيس اتحادهم بالتحرش الجنسي، على انتظار نتيجة التحقيقات قبل اتخاذ قرار بشأن تحركهم التالي.

وقال وزير الرياضة أنوراج ثاكور إن شرطة العاصمة تحقق في القضية بناء على توجيهات من المحكمة العليا. وطلب الوزير من المصارعين أن يثقوا بالتحقيقات الجارية.

وكان ثاكور يتحدث بعد يوم من إعلان الثنائي الحاصل على ميداليات أولمبية والمؤلف من باجرانغ بونيا وساكشي مالك إضافة لفينيش فوجات بطل الألعاب الآسيوية بأنهم سيرمون بميدالياتهم في نهر جانجا كجزء من مطالبتهم باعتقال رئيس الاتحاد.

This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtest pic.twitter.com/oVUqseMPNC — Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) May 28, 2023

وأقنعهم أحد القادة البارزين لاتحاد مزارعين بإلغاء هذا الإجراء ووعدهم بحل في غضون 5 أيام.

ونصب أبطال المصارعة خياما في نيودلهي منذ 23 أبريل/نيسان للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد رئيس اتحاد المصارعة الهندي بريج بوشان شاران سينغ، الذي نفى مزاعم التحرش الجنسي بمصارعات.

وقال ثاكور للصحفيين في إشارة إلى الشكوى التي قيدتها الشرطة "أيها اللاعبون، انتظروا وثقوا بتحقيق شرطة دلهي. حررت الشرطة بلاغا مبدئيا بناء على توجيه من المحكمة العليا".

وأضاف أنه أثناء إجراء التحقيق، لن يكون من المناسب اتخاذ أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بأي رياضة أخرى أو لاعبين آخرين.

وتم تجريد سينغ، وهو أيضا عضو بالبرلمان عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم بهاراتيا جاناتا، من كل السلطات الإدارية.

ودفع سينغ ببراءته مرة أخرى اليوم الأربعاء.