مشروع المستقبل.. برشلونة يصدر سندات لتجديد أكبر ملعب في أوروبا

أصدر نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، سندات لتمويل تجديد ملعب كامب نو، ووافق على دفع فائدة تتراوح ما بين 6 إلى 7.22% حسب آجال الاستحقاق، وهو ما يزيد عما كان متوقعا في البداية وذلك وفقا للبيانات المنشورة في بورصة فيينا.

وقال النادي الإسباني في أبريل/نيسان الماضي إنه أبرم صفقة تمويل بقيمة 1.45 مليار يورو (1.60 مليار دولار) مع مستثمرين، من بينهم "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان"، ستمكنه من تجديد ملعبه الشهير، الذي عفا عليه الزمن، والمنطقة المحيطة به.

و"كامب نو" هو أكبر ملعب لكرة القدم في أوروبا ورابع أكبر ملعب في العالم من حيث السعة حيث يضم 99 ألفا و354 مقعدا.

ووافق برشلونة على سداد مستحقات المستثمرين على دفعات تدريجية، بعد 5 و7 و9 سنوات و20 و24 عاما، وفقا لهيكل سداد مرن يشمل فترة سماح، مع تسديد الدفعة النهائية للأقساط قبل 6 سنوات من الموعد المحدد بموجب الشروط التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل أعضاء النادي في عام 2021.

وقدر المدير المالي لبرشلونة أن متوسط سعر الفائدة الصافي سيكون حوالي 5.5% لكنه حذر من أن الأحداث الخارجية مثل زلزال فبراير/شباط في تركيا واضطراب القطاع المصرفي قد تجعل إصدار السندات أكثر تكلفة.

ووفقا لبورصة فيينا، فإن السندات المسجلة والمصدرة اليوم الأربعاء من قبل صندوق (إسباي برشلونة) الذي يتولى مشروع تجديد الملعب ستستحق في 2028 و2030 و2032 و2043 و2047 وتتراوح أسعار الفائدة ما بين 6% و7.22%.

ولم يرد برشلونة، الذي يأمل في أن يوفر الملعب الذي تم تجديده إيرادات إضافية بأكثر من 200 مليون يورو سنويا من خلال حقوق الرعاية والتسمية والتذاكر والمطاعم ومقصورات كبار الشخصيات والإقامة والاجتماعات والفعاليات، على الفور على طلب رويترز للتعليق.

واستغرق النادي عامين للتفاوض على الصفقة مع المستثمرين ووكالات التصنيف.