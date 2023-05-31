لم يستطع النوم.. تشافي يكشف كواليس إبلاغ "صديقه" بالرحيل عن برشلونة

أقر تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة لكرة القدم، بأنه عانى كثيرا قبل أن يخبر لاعبه وزميله الأسبق جيرارد بيكيه، مدافع البلوغرانا المعتزل، بمخططاته تجاهه.

وظهر تشافي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "تي في 3" (TV3) الكتالونية، تحدث فيها عن أبرز التحديات وتقييمه لموسم 2022-2023، الذي أنهاه برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، والأول منذ موسم 2018-2019.

وكشف تشافي كواليس حديثه مع بيكيه، قائلا "يصبح الأمر صعبا على المدرب عندما يتخذ قرارا يتعارض مع رغبة اللاعب، كان عليّ أن أخبره بأن يتخلى عن اللعب أو أن يلعب دقائق أقل".

وأضاف "قبل ذلك شعرت بصعوبة في النوم وفكرت كثيرا كيف سأقول له ذلك.. لقد استمتعنا كثيرا معا كلاعبين".

وتطرّق تشافي للحديث حول ما جرى مع جوردي ألبا، الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وقال عن ذلك "مع ألبا شعرت بأنني أخفقت معه بصفتي صديق، لكن في النهاية كان يجب عليّ وضع الفريق في المقام الأول".

وعاد مدرب برشلونة إلى الماضي "حدث معي الأمر ذاته مع لويس إنريكي حينما كنت لاعبا قبل سنوات، في البداية لا تفهم ما يحدث وتشعر بالغضب لأنك تعتقد أنه يتوجب أن تلعب أساسيا بعد سنوات من وجودك في النادي، لقد انزعج ألبا قليلا وهذا أمر تفهمته، وبعد ذلك تحدثنا وأكد لي أنه ملتزم بنسبة 100%".

وأتم في هذه المسألة "في النهاية غادرا (بيكيه وألبا) في الوقت المناسب"، في إشارة إلى تتويج برشلونة بلقب الليغا.

ولعب بيكيه في صفوف برشلونة منذ عام 2008، واعتزل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما خاض آخر مباراة له بقميص البلوغرانا ضد ألميريا.

أما ألبا فسيرحل بعد نهاية الموسم الجاري عن برشلونة الذي انضم إليه قادما من فالنسيا عام 2012 رغم بقاء عام في عقده وذلك بالتوافق مع إدارة النادي.

أما ثالث وآخر الراحلين من الجيل الذهبي فهو سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن انتهاء مشواره مع برشلونة بالتزامن مع نهاية عقده الحالي، وهو الذي صعد إلى الفريق الأول في صيف عام 2008.

وأبدى تشافي استعداده لتجديد عقده الحالي مع برشلونة، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.

وعند سؤاله إذا ما كانت مفاوضات التجديد تسير على الطريق الصحيح؛ أجاب على الفور "نعم، أنا أعلم أن الإدارة تبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه ولن يكون هناك أي مشكلة، آمل أن أستمر مع الفريق لسنوات عديدة".

توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية موسم 2023-2024. pic.twitter.com/kTFj9LiOWL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 24, 2023

وحول مقارنته مع مواطنه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، علّق تشافي "لا أعتقد أن هذا أمر عادل، لقد فعلوا ذلك (المقارنة بينهما) عندما كنت لاعبا، على الجميع أن ينسى ذلك".

وعن تورط النادي في قضية نيغريرا، قال تشافي "لقد عانينا كثيرا منها فهي أضرت بمؤسستنا، لكنني على ثقة بأننا لم نشتر حكما".

وفيما يتعلق بنقطة التحول التي غيّرت مسار الدوري لبرشلونة هذا الموسم، أوضح تشافي أن الفريق تغير بعد الهزيمة من الغريم ريال مدريد 1-3 في كلاسيكو مرحلة الذهاب.

وقال "بعد الهزيمة في سانتياغو بيرنابيو اجتمعت باللاعبين وطلبت من باقي أعضاء الجهاز الإداري والفني تركي وحيدا معهم، لأنه في تلك المباراة رأيت اللاعبين وقد افتقدوا إلى الروح، كان ينقصهم الشغف، وهذه أشياء طلبتها منهم منذ اليوم الأول، لقد تحدثنا وجها لوجه ومن بعدها أصبحنا أقوى وأقرب إلى بعضنا".