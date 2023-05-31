غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

فاز بيب غوارديولا بجائزتي اتحاد المدربين وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد قيادة مانشستر سيتي للقب، رغم أنه لم يفز قط بجائزة "مدرب الشهر" طيلة الموسم.

وأحرز "السيتيزنز" لقب الدوري للمرة الخامسة في 6 مواسم مع غوارديولا، وسيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر المقبل.

وقال غوارديولا في بيان لسيتي "أنا في فريق مذهل ومن دون كل الدعم الذي حظيت به في فترتي هنا لما تحقق هذا".

ونال المدرب الإسباني جائزة اتحاد المدربين متفوقا على ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وروبرتو دي تسيربي مدرب برايتون، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل، وفينسن كومباني مدرب بيرنلي، وستيفن شوماخر مدرب بليموث.