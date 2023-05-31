ريال مدريد في الصدارة وحضور إنجليزي كبير.. قائمة أغلى 30 ناديا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" (forbes) الأميركية المتخصصة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن قائمة تضم الأندية الأعلى قيمة سوقية حول العالم لعام 2023.

وذكرت في أحدث تقرير لها أن متوسط قيمة أعلى 20 فريقا حول العالم قد ارتفع بمقدار 14% في العام الجاري 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث بلغ متوسط قيمة الأندية الأكثر قيمة بينها 2.89 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 2.53 مليار في العام الماضي.

ويحتل ريال مدريد صدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم بـ6.07 مليارات دولار بزيادة تصل إلى 19% على قيمته في العام الماضي، يليه مانشستر يونايتد بقيمة 6 مليارات حيث ارتفعت قيمته 30%، ثم برشلونة ثالثا بقيمة 5.51 مليارات دولار.

Esta es la #ListaForbes de los equipos de fútbol más valiosos del mundohttps://t.co/WIXi5VZlmz — Forbes_es (@Forbes_es) May 31, 2023

وأشارت المجلة الشهيرة إلى أن مانشستر يونايتد المطروح للبيع، قد يتم شراؤه بنحو 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل 7.7 أضعاف إيراداته.

ويعد نادي نيوكاسل يونايتد أكبر الرابحين في قائمة هذا العام بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إذ تبلغ قيمته الحالية 794 مليون دولار بزيادة قدرها 51% على العام الماضي.

وأوضحت المجلة أنها أخدت بعين الاعتبار في تقييمها لكل ناد العلامة التجارية الخاصة به بالإضافة إلى الأرباح التي يحققها من مداخيل البث التلفزيوني وتذاكر الملاعب وحقوق الرعاية، مقارنة بالمصروفات الخاصة برواتب اللاعبين وصافي الديون وغيرها.

ومنذ أن بدأت فوربس في نشر تقييمها السنوي لأندية كرة القدم حول العالم في عام 2004 -باستثناء عام 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا- حافظ ناديان فقط على وجودهما ضمن الأندية الخمسة الأوائل كل عام وهما ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وخلال هذه الفترة تصدر مانشستر يونايتد القائمة 11 مرة، مقابل 7 لريال مدريد، فيما جاء برشلونة في المقدمة مرة وحيدة وذلك في عام 2021.

في ما يلي قائمة الأندية الـ30 الأكثر قيمة سوقية في العالم لعام 2023:

1- ريال مدريد (6.07 مليارات دولار أميركي).

2- مانشستر يونايتد (6 مليارات).

3- برشلونة (5.51 مليارات).

4- ليفربول (5.29 مليارات).

5- مانشستر سيتي (4.99 مليارات).

6- بايرن ميونخ (4.86 مليارات).

7- باريس سان جيرمان (4.21 مليارات).

8- تشلسي (3.1 مليارات).

9- توتنهام هوتسبير (2.8 مليار).

10- أرسنال (2.26 مليار).

11- يوفنتوس (2.16 مليار).

12- بوروسيا دورتموند (1.93 مليار).

13- أتلتيكو مدريد (1.54 مليار).

14- ميلان (1.4 مليار).

15- ويست هام يونايتد (1.08 مليار).

16- إنتر ميلان (1.4 مليار).

17- لوس أنجلوس إف سي (1 مليار).

18- لوس أنجلوس غالاكسي (925 مليونا).

19- أتالانتا يونايتد (850 مليونا).

20- كريستال بالاس (806 ملايين).

21- نيويورك سيتي إف سي (800 مليون).

22- نيوكاسل يونايتد (794 مليونا).

23- ليستر سيتي (781 مليونا).

24- أستون فيلا (756 مليونا).

25- إيفرتون (744 مليونا).

26- أولمبيك ليون (734 مليونا).

27- روما (724 مليونا).

28- دي سي يونايتد (700 مليون).

29- تورنتو إف سي (690 مليونا).

30- أوستن إف سي (680 مليونا).