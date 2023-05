بعد مطالبتها بمعاقبة مناهضي المثلية.. وزيرة الرياضة الفرنسية تصف موقف ديوكوفيتش السياسي بالـ"متشدد"

أدانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا رسالة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، التي كتبها بعد مباراته في الدور الأول من بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، ووصف كوسوفو بأنها "قلب صربيا".

ورداً على سؤال لقناة "فرانس 2″، أشارت الوزيرة والمديرة السابقة للاتحاد الفرنسي للتنس إلى أن رسالة المصنف الثالث عالمياً كانت "غير مناسبة" وأنه "يجب ألا يبدأ ذلك من جديد"، مصنفة إياها بـ "المتشدّدة" و"السياسية للغاية".

وأكدت الوزيرة التي دُعيت للتعليق على التعبير عن المواقف السياسية خلال البطولة الفرنسية، مثل مواقف الرياضيين الأوكرانيين منذ الغزو الروسي لبلادهم، أنها لن تصنّف "الموضوعين على المستوى ذاته".

ورأت أن "ما يحدث للأوكرانيين داخل الملاعب هو أمر مؤلم للغاية وصعب للغاية".

وكان ديوكوفيتش المولود في العاصمة الصربية بلغراد أثار الجدل الاثنين عندما كتب باللغة الصربية رسالة "كوسوفو قلب صربيا. أوقفوا العنف" على الكاميرا، بعد فوزه في الدور الأول على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش.

وفرّقت قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين المحتجين الصرب الذين اشتبكوا مرة أخرى مع الشرطة في شمال كوسوفو للمطالبة بإقالة رؤساء البلديات الألبان المنتخبين مؤخراً، مع ارتفاع حدة التوترات العرقية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

"Kosovo is the heart of Serbia – stop the violence", Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv

— Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023