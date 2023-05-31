بعد العقد الملياري لميسي.. فريق الاتحاد السعودي يعرض 100 مليون يورو في الموسم على بنزيمة

بات النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد أحدث اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الدولي الفرنسي السابق أبلغ "الملكي" بتلقيه عرضا خرافيا من الاتحاد السعودي، الذي توج قبل أيام بلقب الدوري.

وكشفت المصادر أن عرض فريق "النمور" يبلغ 100 مليون يورو صاف في الموسم، والعقد يمتد لموسمين، إضافة إلى حوافز، موضحة أن بنزيمة يدرس جديا العرض السعودي.

ورغم موافقة بنزيمة المبدئية والشفهية على تمديد عقده مع "الميرينغي" حتى صيف 2024، فإن بنزيمة لم يوقع رسميا على العقد الذي أرسل له الأسبوع الماضي قبل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الليغا.

وينتظر ريال مدريد رد قائده الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، وهل سيوقع على العقد ويبقى في "البرنابيو" موسما إضافيا أو يرحل إلى السعودية؟

وكانت صحيفة "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسية زعمت أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة مليار و200 مليون يورو لابنه"، إن ميسي وافق أخيرا على الانضمام إلى الهلال السعودي للحصول على أفضل عقد في التاريخ.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال والذي يمتد لموسمين (نحو 600 مليون يورو في الموسم الواحد).

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو/حزيران 2023.