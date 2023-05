أسطورة أرسنال يهاجم أرتيتا ويستبعد المنافسة على لقب البريميرليغ الموسم المقبل

لا يشعر توني أدامز قائد أرسنال السابق وأحد أبرز أساطيره بقدرة "المدفعجية" على الاستمرار في التألق خلال الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملمحا إلى ضرورة التغيير في النادي والتعاقد مع مدرب جديد لخلافة الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونافس أرسنال بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2022-2023، وتنازل في الرمق الأخير عن الصدارة لمانشستر سيتي بعدما كان متصدرا جدول الترتيب في أغلب فترات الموسم، وأنهى المسابقة في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق 5 نقاط عن البطل.

وقال أدامز -وهو مدافع سابق في صفوف أرسنال- في تصريحات أبرزتها صحيفة "أس" (As) الإسبانية "أنا لا أقترح على أرسنال إقالة أرتيتا، لكنني أخشى أن يكون هذا الخيار الأقوى حاليا للمضي قدما في المنافسة خلال الموسم المقبل".

وأوضح "منذ وصول أرتيتا في عام 2019 أنفق النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (465 مليون يورو) على تعاقدات لم يكن ضمنها أي لاعب يريده مانشستر سيتي".

وأضاف "أرتيتا قال إن لاعبيه لم يصلوا إلى ذروتهم ولم تستنفد قواهم خلال الموسم، لكن أنا أعترض على كلامه لأنهم استنزفوا عقليا وجسديا وعاطفيا، من الواضح لي أنه لم يكن واثقا في لاعبيه الموجودين على الدكة".

وشدد أدامز على أن أرسنال لن يكون بمقدوره منافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليغ في الموسم القادم 2023-2024 إذا لم يبرم صفقات قوية.

وقال "لم يتوقع أحد أن ينهي الفريق الموسم في هذا المركز (الثاني)، لكنني أعتقد أن جزءا كبيرا من اللاعبين وصلوا بالفعل إلى أقصى مستوى لهم".

