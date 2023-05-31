أسطورة أرسنال يهاجم أرتيتا ويستبعد المنافسة على لقب البريميرليغ الموسم المقبل

لا يشعر توني أدامز قائد أرسنال السابق وأحد أبرز أساطيره بقدرة "المدفعجية" على الاستمرار في التألق خلال الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ملمحا إلى ضرورة التغيير في النادي والتعاقد مع مدرب جديد لخلافة الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونافس أرسنال بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2022-2023، وتنازل في الرمق الأخير عن الصدارة لمانشستر سيتي بعدما كان متصدرا جدول الترتيب في أغلب فترات الموسم، وأنهى المسابقة في المركز الثاني برصيد 84 نقطة بفارق 5 نقاط عن البطل.

وقال أدامز -وهو مدافع سابق في صفوف أرسنال- في تصريحات أبرزتها صحيفة "أس" (As) الإسبانية "أنا لا أقترح على أرسنال إقالة أرتيتا، لكنني أخشى أن يكون هذا الخيار الأقوى حاليا للمضي قدما في المنافسة خلال الموسم المقبل".

Captain, legend, Mr Arsenal… and now dancer 🕺 Happy birthday to you, @TonyAdams ❤️ pic.twitter.com/bAy4JPLkph — Arsenal (@Arsenal) October 10, 2022

وأوضح "منذ وصول أرتيتا في عام 2019 أنفق النادي أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (465 مليون يورو) على تعاقدات لم يكن ضمنها أي لاعب يريده مانشستر سيتي".

وأضاف "أرتيتا قال إن لاعبيه لم يصلوا إلى ذروتهم ولم تستنفد قواهم خلال الموسم، لكن أنا أعترض على كلامه لأنهم استنزفوا عقليا وجسديا وعاطفيا، من الواضح لي أنه لم يكن واثقا في لاعبيه الموجودين على الدكة".

وشدد أدامز على أن أرسنال لن يكون بمقدوره منافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليغ في الموسم القادم 2023-2024 إذا لم يبرم صفقات قوية.

وقال "لم يتوقع أحد أن ينهي الفريق الموسم في هذا المركز (الثاني)، لكنني أعتقد أن جزءا كبيرا من اللاعبين وصلوا بالفعل إلى أقصى مستوى لهم".

💯 up under the boss 🙌 🔎 Mikel and his staff reached a milestone in our victory over Fulham – let’s take a look in further detail… 🧵 Arteta’s first 100 wins: a thread 👇 pic.twitter.com/4IEQR1ixYa — Arsenal (@Arsenal) March 14, 2023

وزاد "لن يكون الفريق قادرا على منافسة مانشستر سيتي دون تعاقدات جديدة، كما أنه سيكون من الصعب عليهم الحلول في المركز الثاني أيضا".

وشرح أدامز وجهة نظره "بدلاء مانشستر سيتي أفضل من أي فريق آخر في الدوري الممتاز، كما أن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي سيكونون أقوى بكثير في الموسم المقبل".

وفي ما يتعلق بتوقعاته لسوق الانتقالات الصيفية الخاص بأرسنال، قال أدامز "لسوء الحظ لا أعتقد أن لديهم المال الكافي للتعاقد مع كل اللاعبين الذين يحتاجونهم، وهذا ما يجعلني قلقا من أنهم فقدوا فرصة الفوز باللقب مرة أخرى".

🏆 It's time to choose our 2022/23 Goal of the Season! 🗳️ 10 strikes to pick from, get voting for your favourite now 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 31, 2023

وأتم أدامز "يمكن أن يكون ديكلان رايس أحد هؤلاء اللاعبين، كما أن أرسنال يحتاج إلى قلب دفاع آخر ومهاجم ولاعب وسط وجناح، يجب أن يكونوا من الأفضل في العالم، لكن مشكلة أرسنال أنه يريد لاعبين لديهم الخبرة في كرة القدم الإنجليزية، لذا سيكون الثمن غاليا عندما يذهبون للتفاوض مع منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسبق لأدامز اللعب في صفوف أرسنال في الفترة من 1983 حتى اعتزاله كرة القدم في صيف عام 2002 توج خلالها بـ12 لقبا، 4 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.