هل يدفع نجم التنس الصربي ديوكوفيتش ثمن تصريحاته السياسية عن كوسوفو؟

خاطر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث عالميا بإثارة حالة من الجدل السياسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس؛ بعد أن كتب رسالة عن كوسوفو عقب فوزه في الدور الأول اليوم الاثنين.

ديوكوفيتش الذي نال 22 لقبا للبطولات الأربع الكبرى كتب على عدسة الكاميرا باللغة الصربية "كوسوفو هي قلب صربيا. أوقفوا العنف".

وأصيب نحو 25 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي أثناء تأمينهم لـ3 مقارّ لبلدات في شمال كوسوفو في اشتباكات مع المتظاهرين الصرب اليوم الاثنين، بينما وضع رئيس صربيا الجيش عند أعلى مستوى من التأهب القتالي.

