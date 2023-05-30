للموسم الثاني على التوالي.. "مجموعة موت" تنتظر برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يواجه برشلونة الإسباني احتمالية الوقوع في مجموعة "الموت" بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك للمرة الثانية على الرغم من تتويجه بطلا للدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية إن ملامح نسخة الموسم القادم 2023-2024 باتت أكثر وضوحا مع انتهاء معظم بطولات الدوري في القارة الأوروبية العجوز.

وبطبيعة الحال سيشارك برشلونة في المستوى الأول، مما يعني أنه سيتجنب مواجهة فرق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي، ونابولي بطل الدوري الإيطالي.

الرقصة الأخيرة في سبوتيفاي كامب نو 🎆🎇🏟️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/oFUIfa8w9k — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 30, 2023

ومن المنتظر أن يلحق بتلك الفرق الفائز بلقب الدوري الأوروبي (روما أو إشبيلية)، وقد ينضم إنتر ميلان إلى المستوى الأول في حال تتويجه بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال عندما يقابل مانشستر سيتي في النهائي يوم العاشر من يونيو/حزيران 2023 في إسطنبول.

ويعج المستوى الثاني بالفرق القوية، وفيه ستوجد أندية مانشستر يونايتد، وأرسنال، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وبورتو، وإنتر ميلان (في حال عدم تتويجه بدوري الأبطال) أو شاختار دونيتسك (في حال تتويج إنتر بالبطولة)، بالإضافة إلى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وهما بطبيعة الحال لن يواجها برشلونة في دور المجموعات التزاما بلوائح ونظام البطولة التي تمنع مواجهة فريقين من نفس البلد في الدور الأول وفي مرحلة ثمن النهائي أيضا (دور الـ16).

وفي المستوى الثالث توجد أندية أقل شأنا في الوقت الراهن لكنها لن تكون فريسة سهلة، وهي ميلان، وسالزبورغ، ولاتسيو، والنجم الأحمر، وسيلتيك التي ضمنت مكانها فعلا في الوعاء الثالث، وسينضم إليها شاختار دونيتسك في حال خسارة إنتر لقب النسخة الحالية.

ومن المقرر أن تكتمل بقية الأندية بعد انتهاء التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات وذلك في أغسطس/آب 2023، ومن بينها دينامو زغرب، وغلاسكو، ورينجرز، وسبورتنغ براغا، وفينورد روتردام، ويونغ بويز التي ستتوزع على التصنيف الرابع أيضا.

الرقصة الأخيرة في سبوتيفاي كامب نو 🎆🎇🏟️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/oFUIfa8w9k — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 30, 2023

والمستوى الرابع يستغرق الوقت الأكبر لمعرفة جميع فرقه، علما بأن فرق نيوكاسل يونايتد، ويونيون برلين، ولانس ضمنت وجودها فيه.

وعليه، فإن وقوع برشلونة في مجموعة الموت مرة أخرى هو احتمال مطروح بقوة، فإمكانية مواجهة فريق إنجليزي أو ألماني من المستوى الثاني وإيطالي من المستوى الثالث واردة جدا، وفي حال لعب مع فريق ألماني فإن إمكانية وجود نيوكاسل من التصنيف الرابع أمر منتظر، وفق "موندو ديبورتيفو".

وترى الصحيفة أن أسوأ سيناريو ينتظر برشلونة هو أن يلعب في مجموعة فيها هو إلى جانب بوروسيا دوتموند أو لايبزيغ من المستوى الثاني، ولاتسيو أو ميلان من المستوى الثالث، على أن يكون نيوكاسل هو الفريق الأخير من المستوى الرابع.

🔮 Second-half Barcelona comeback incoming?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات في النسختين الأخيرتين، فأقصي من نسخة 2021-2022 بعد حلوله ثالثا في المجموعة الخامسة مع بايرن ميونخ، وبنفيكا، ودينامو كييف، وتكرر الأمر ذاته في 2022-2023 بوجوده في المجموعة الثالثة التي أطلق عليها مجموعة "الموت" إلى جانب أندية بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وفيكتوريا بلزن.