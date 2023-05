تبدأ من 12 دولارا.. تذاكر مونديال السيدات في نيوزيلندا وأستراليا لا تباع

قبل 7 أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، لم يُبع أكثر من نصف تذاكر المباريات في نيوزيلندا المضيفة للبطولة إلى جانب أستراليا، وفق ما قاله المنظمون اليوم الثلاثاء.

وأقرّت جاين باترسون مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا بأنها قلقة من تباطؤ المبيعات.

وصرحت لـ"راديو نيوزيلندا" بأن الملاعب والمرافق جاهزة، "ولكن إذا كان هناك أي شيء يبقيني مستيقظة في الليل فهو حرصي على أن يستفيد النيوزيلنديون من هذه الفرصة إلى أقصى حد".

وينطلق المونديال في 20 يوليو/تموز، وبيعت حتى الآن 930 ألف تذكرة في البلدين.

وقال مسؤولون إن 220 ألف تذكرة من إجمالي 550 ألفا بيعت في نيوزيلندا حيث سيخوض المنتخب الأميركي حامل اللقب مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وتستضيف 3 مدن في البلاد مباريات البطولة هي العاصمة ويلينغتون وهاميلتون ودونيدين وأوكلاند.

