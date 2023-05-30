الضحية مات دماغيا.. لاعب ناشئ يعتدي بوحشية على منافس خلال مباراة بكرة القدم

كشف تقرير فرنسي عن واقعة صادمة جرت خلال بطولة ودية للشباب، ضمت عددا من الفرق في ألمانيا.

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على لاعب من فريق فرنسي يبلغ من العمر 16 عاما، اعتدى على منافس ألماني بعد نهاية مباراة أقيمت في إطار بطولة ضمت فرقا عديدة من أوروبا.

وأوقفت الشرطة المراهق الفرنسي الذي تورّط في الشجار وأصاب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة، دخل بعدها في حالة موت دماغي.

ووقعت الحادثة في مدينة فرانكفورت التي استضافت فرقا شبابية من 16 دولة معظمها أوروبية، ولم يتم الكشف عن اسم الضحية والمعتدي.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان رسمي "قيل إن لاعبا يبلغ من العمر 16 عاما من فريق كرة قدم فرنسي ضرب لاعبا من برلين يبلغ من العمر 15 عاما على رأسه وفي حنجرته".

Bei einer Schlägerei während eines Fußballturniers in #Frankfurt hat ein Jugendlicher lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten: https://t.co/hLMHq1SjgT — Frankfurter Allgemeine (@faznet) May 30, 2023

وأضافت "سقط الضحية على الأرض وكان لا بد من إرساله إلى العناية المركزة. ونقلت خدمات الطوارئ الصحية الفتى على الفور إلى أقرب مستشفى حيث تبين أنه يعاني من إصابات دماغية تهدد حياته".

وتابعت "ألقينا القبض على الشاب البالغ من العمر 16 عاما ومثل في اليوم التالي أمام قاض أمر بحبسه على ذمة المحاكمة".

ووفق الشبكة الفرنسية، فإن الشجار وقع بين الفريقين الفرنسي والألماني مساء الأحد الماضي، ورفض منظمو البطولة التعليق على هذه الأحداث، واكتفوا بالتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنهم "منزعجون جدا" مما جرى.