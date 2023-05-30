الحجامة بمواجهة الإصابة.. بنزيمة: اللهم قوينا

اعتاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد وهداف ريال مدريد نشر صور له بعد كل عملية حجامة يقوم بها للراحة أو التعافي من الإصابة.

وأمس الاثنين، أرفق بنزيمة صورة له نشرها خلال الحجامة بعبارتين "حمد الله.. اللهم قوينا"، إضافة إلى رسم تعبير "الدعاء"، ثم نشر صورة أخرى على "قصتي".

« Merci à la prochaine » La story de Benzema 👀 pic.twitter.com/Qi62tE3CE5 — BeFootball (@_BeFootball) May 29, 2023

وفي الصورتين اللتين نشرهما الدولي الفرنسي السابق، كانت الأولى لظهره، والثانية لقدمه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة رايو فاليكانو بسبب جرح احتاج إلى 10 غرز.

ونالت صورة بنزيمة أكثر من مليون إعجاب -على حسابه عبر موقع إنستغرام- وأكثر من 50 ألف إعجاب على تويتر، في حين تفاعل معها عدد كبير من عشاق النجم الفرنسي ومشجعو ريال مدريد، الذين عبروا عن إعجابهم بهذا العلاج.

واعتاد قائد ريال مدريد الخضوع للحجامة بين الحين والآخر، ومشاركة صوره بعد إجرائها مع متابعيه دائما عبر حساباته، حيث وصف الحجامة ذات مرة بأنها "أفضل علاج على الإطلاق".