يتقدمهم فينيسيوس نجم ريال مدريد.. أفضل 10 مراوغين شباب في العالم

كشفت إحصائية مثيرة عن أفضل المراوغين في العالم من لاعبي كرة القدم الذين لم يبلغوا سن الـ23 عاما، أصدرها مرصد "المركز الدولي للدراسات الرياضية".

ومن أهم الاعتبارات التي اعتمدت الإحصائية عليها، المراوغات التي تمت على مدار عام كامل (365 يوما) الماضية، والفريق الذي يمثله اللاعب وزملاؤه، مع شرط أن يكون اللاعبون خاضوا 1500 دقيقة على الأقل في البطولة المحلية، وهذا ما يفسر احتلال بعض اللاعبين لمراكز أعلى في التقييم رغم أن نسبة نجاحهم في المراوغات أقل من نظرائهم في دوريات لديها مستوى أدنى.

في ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين مراوغين في العالم بحسب المرصد:

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

على الرغم من أن البرازيلي الشاب (22 عاما) يمر بالكثير من التحديات هذا الموسم، وأبرزها الانتقادات والشتائم من قبل جماهير بعض الأندية الإنجليزية، فإنه أتم 50.3% من المراوغات بطريقة صحيحة، متصدرا القائمة، بمعدل مراوغة كل 15 دقيقة.

أنجيلو غابرييل (سانتوس)

لاعب برازيلي شاب آخر في القائمة وهو غابرييل (18 عاما)، ويملك معدل أفضل من فينيسيوس بواقع 64.2%، لكن في الحقيقة أن الدوري البرازيلي أسهل من نظيره الإسباني، الأمر الذي يُبقي الأفضلية لصالح لاعب ريال مدريد، وفق المركز.

جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

صعد موسيالا (20 عاما) إلى الفريق الأول في عام 2020، لكنه العام الماضي حقق نسبة نجاح في المراوغات بلغت 60%، بمراوغة كل 20 دقيقة.

محمد قدوس (أياكس أمستردام)

يملك المهاجم الغاني (22 عاما) الكثير من المهارات، ولديه معدل نجاح من المراوغات مع فريقه الهولندي يصل إلى 76%، بمراوغة صحيحة كل 18 دقيقة، لكن في دوري أقل مستوى.

رودريغو غوس (ريال مدريد)

برازيلي ثالث في القائمة، وثان من ريال مدريد، ردوريغو ذو الـ22 عاما، نجح في معدل المراوغات بنسبة 61%، بمراوغة كل 25 دقيقة.

لويس هنريكي (ريال بيتيس)

يواصل اللاعبون البرازيليون حضورهم في قائمة أفضل المراوغين الشباب على مستوى العالم، حيث يملك هنريكي (22 عاما) معدل نجاح 60%، ومراوغة كل 21 دقيقة.

خفيشا كفاراتسخيليا (نابولي)

يُعتبر الجناح الجورجي أحد أبرز اكتشافات الدوري الإيطالي، والكرة الأوروبية ككل، حيث أسهم بشكل فعّال في اقتراب فريق الجنوب الإيطالي من لقب "الكالتشيو".

ويملك خفيشا (22 عاما) معدل نجاح 47%، بمراوغة فعالة كل 19 دقيقة.

فاكوندو بونانوتي (برايتون)

يقدم الأرجنتيني بونانوتي (18 عاما) مستوى رائعا مع برايتون الإنجليزي المتألق خلال هذا الموسم، وحقق نسبة نجاح بمعدل 62%.

نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)

لاعب شاب جديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، يحتل نيكو (20 عاما) المركز التاسع بهذه القائمة، بمعدل نجاح 53%، بمراوغة صحيحة كل 22 دقيقة.

فيل فودين (مانشستر سيتي)

نجح المهاجم الإنجليزي (22 عاما) في إتمام 64% من المراوغات بمعدل مراوغة واحدة ناجحة كل 31 دقيقة.