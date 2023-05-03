هكذا يسيطر "تلاميذ" غوارديولا على الكرة العالمية
3/5/2023
في حال فوز مانشستر سيتي الليلة على ويستهام في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، فإنه يستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الحالي.
ويبدو أن لعبة الكراسي الموسيقية تستمر بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب "السيتيزنز" ومساعده السابق وتلميذه ومواطنه ميكيل أرتيتا مدرب "المدفعجية".
وليس أرتيتا فحسب "التلميذ النجيب لغوارديولا"، بل هناك "تلاميذ" آخرون -لعبوا تحت قيادة المدرب "الفيلسوف" أو كانوا مساعديه في فترة من الفترات- يحققون نتائج استثنائية ويتصدرون الدوريات مع فرقهم.
وأبرز 4 من هؤلاء "التلاميذ":
- الإسباني أرتيتا (مساعد غوارديولا السابق): يتصدر مع أرسنال حاليا البريميرليغ.
- البلجيكي فينسنت كومباني (قائد مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا): توّج مع بيرنلي بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وعاد إلى البريميرليغ.
- الإسباني تشافي (لاعب برشلونة تحت قيادة غوارديولا): قاب قوسين من التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني.
- الهولندي إيريك تن هاغ (كان ضمن فريق غوارديولا الفني عندما كان مدربا لبايرن ميونخ): بطل كأس الرابطة مع مانشستر يونايتد ورابع البريميرليغ.
المصدر : مواقع إلكترونية