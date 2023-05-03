هكذا يسيطر "تلاميذ" غوارديولا على الكرة العالمية

في حال فوز مانشستر سيتي الليلة على ويستهام في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، فإنه يستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الحالي.

ويبدو أن لعبة الكراسي الموسيقية تستمر بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب "السيتيزنز" ومساعده السابق وتلميذه ومواطنه ميكيل أرتيتا مدرب "المدفعجية".

وليس أرتيتا فحسب "التلميذ النجيب لغوارديولا"، بل هناك "تلاميذ" آخرون -لعبوا تحت قيادة المدرب "الفيلسوف" أو كانوا مساعديه في فترة من الفترات- يحققون نتائج استثنائية ويتصدرون الدوريات مع فرقهم.

وأبرز 4 من هؤلاء "التلاميذ":