نشر صورة ثم حذفها.. هكذا اعترض كارفاخال على طرده في مواجهة ريال مدريد وسوسيداد
بعد طرده في الدقيقة 61 من مواجهة ريال مدريد ومضيفه ريال سوسيداد، لجأ الإسباني داني كارفاخال ظهير "الملكي" إلى حسابه على إنستغرام للاحتجاج على البطاقة الحمراء.
وخسر الريال أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين سجلهما الياباني تاكيفوسا كوبو (47) وأندير بارينتشيا (85).
🟨+🟨=🟥 طرد كارفاخال يعقد مهمة الملكي في العودة على مستوى النتيجة#الدوري_الإسباني #ريال_سوسيداد_ريال_مدريد #LaLigaSantander | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/O4rdJwS4dh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2023
وخاض ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة 61، بعد أن نال الدولي الإسباني البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم طرد من المباراة.
البطاقة الصفراء الأولى كانت بسبب احتجاجه العنيف على الحكم، وبعد ذلك بـ5 دقائق نال البطاقة الثانية إثر خطأ ارتكبه على الإسباني أيهين مونيوز جناح سوسيداد.
Don Daniel Carvajal 🤍 pic.twitter.com/WcQ06bTjys
— ∆ (@Marvinismo_) May 2, 2023
وعقب طرده، لم يحتج كارفاخال الذي غادر الملعب وهو يصفق لحكم الساحة والحكم الرابع.
وكان كارفاخال -على ما يبدو- غاضبا لدرجة أنه بمجرد وصوله إلى غرفة خلع الملابس التقط هاتفه المحمول واحتج من خلال تحميل قصة على إنستغرام تضمنت فقط رمزا تعبيريا يضحك.
ورغم أنه كان واضحا أن "الرمز التعبيري" كان للاعتراض على قرار الحكم، فإن كارفاخال عاد وحذف "الستوري" بعد وقت قصير.