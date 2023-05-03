لا نريده.. فريق إنجليزي مغمور يسخر من رونالدو بعد شائعات رحيله عن النصر

استغل فريق إنجليزي مغمور التقارير التي راجت الأيام الأخيرة بشأن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه الحالي النصر السعودي للسخرية منه، إذ غرد رافضا فكرة التعاقد معه.

وكانت صحيفة إسبانية ذكرت قبل يومين أن رونالدو يفكر في مغادرة نادي النصر والعودة إلى ريال مدريد، لكن ليس بصفته لاعبا، بل للعمل سفيرا له.

واستثمر فريق بروملي -الذي ينافس في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي- هذه المعلومات، وأعاد عبر حسابه الرسمي على تويتر نشر تغريدة تحث اللاعب على الانضمام للفريق الذي يرتدي قميصا أبيض على غرار ريال مدريد.

إذ غردت شركة "فاناراما" لتأجير السيارات في المملكة المتحدة، التي ترعى فريق بروملي، عبر حسابها على تويتر، موجهة كلامها للنجم البرتغالي: "لم يفت الأوان بعد إذا كنت تريد ارتداء قميص باللون الأبيض في الموسم المقبل يا كريستيانو".

وأرفقت الشركة التغريدة بصورة مُركّبة لرونالدو (38 عاما) يرتدي فيها قميص بروملي، ذا اللون الأبيض.

وأعاد حساب نادي بروملي هذه التغريدة، وعلق عليها بقوله: "لا، أنت بخير حيث أنت"، في إشارة إلى عدم رغبته في التعاقد مع النجم المخضرم.

ويحتل بروملي المركز السادس في جدول ترتيب قسم الدوري الوطني من الدرجة الخامسة الإنجليزية، برصيد 72 نقطة، جمعها من 46 مباراة، ويبتعد عن ريكسهام المتصدر بفارق 39 نقطة.

وكانت صحيفة "إل ناسيونال" (El Nacional) الكتالونية الإسبانية أكدت أن كريستيانو يريد العودة إلى مدريد، على أن يُمنح وظيفة إدارية أو يصبح سفيرا للنادي.

وقالت إن "رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ضَمِن أن رونالدو لديه عمل ليقوم به في سانتياغو برنابيو، ومن الواضح أنه لن يكون لاعبا، لأنه يعتبر أنها دورة يجب اعتبارها مغلقة".

ويعد رونالدو أحد أساطير ريال مدريد والهداف التاريخي للنادي، إذ سجل 451 هدفا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في النادي.

وتوج رونالدو بقميص الريال بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس العالم للأندية، ولقبين في الليغا، ولقبين بكأس الملك، ومثلهما بكأس السوبر الإسباني.