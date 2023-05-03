عمرها 32 عاما.. وفاة بطلة العالم السابقة في ألعاب القوى

قالت الشركة التي تدير أعمال العداءة الأميركية توري بوي -في بيان اليوم الأربعاء- إن بطلة العالم السابقة في سباق 100 متر توفيت عن 32 عاما.

وتوجت الأميركية باللقب العالمي عام 2017 كما فازت بـ3 ميداليات أولمبية في دورة ألعاب ريو 2016.

وقالت الشركة -عبر حسابها على تويتر- إن "الحزن يعتصرنا لمشاركة هذه الأنباء المفجعة عن وفاة توري بوي".

وأضافت "فقدنا صديقة وابنة غالية. حملت توري جينات الأبطال؛ كانت شعاعا متوهجا من النور تألق في سماء ألعاب القوى. قلوبنا منفطرة ودعواتنا لأسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان".

واحتلت بوي المركز الثاني في سباق 100 متر في ريو خلف الجامايكية إيلين طومسون قبل أن تفوز باللقب العالمي في لندن بعدها بعام.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى -في بيان اليوم الأربعاء- وفاة كالفن ديفيز الحاصل على ميدالية أولمبية عن 51 عاما.

وفاز ديفيز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في دورة ألعاب عام 1996 في أتلانتا، وكان جزءا من الفريق الأميركي الذي فاز بذهبية سباق التتابع 4 في 400 متر في بطولة العالم داخل القاعات عام 1995 في برشلونة.