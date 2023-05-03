عرض سخي لمدرب "الطوارئ" في البريميرليغ.. نحو مليون دولار في المباراة إذا أنقذ ليدز يونايتد من الدرجة الثانية

يبدو أن ليدز يونايتد مستعد للتضحية وفتح خزانته على مصرعيها من أجل تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن الفريق الذي يحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 30 نقطة، سيعطي 3 ملايين جنيه إسترليني (3 ملايين و760 ألف دولار) إلى المدرب المخضرم سام ألاردايس إذا نجح في إبقائه بالدوري الأقوى في العالم.

وأوضحت صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية أن ألاردايس سيجني عن كل مباراة من الأربع المتبقية -في حال نجح بعد الهبوط لدوري المظاليم- 750 ألف جنيه (940 ألف دولار)، أي أكثر من 10 آلاف دولار في الدقيقة أو 174 دولارا في الثانية.

وتولى ألاردايس (68 عاما) تدريب "بولتون واندرارز" و"نيوكاسل يونايتد" و"بلاكبيرن روفرز" و"وست هام يونايتد" و"سندرلاند" و"كريستال بالاس" و"إيفرتون" في دوري الأضواء واكتسب شهرة واسعة في مساعدة الفرق المتعثرة على تجنب الهبوط.

وقاد وست بروميتش ألبيون في منتصف موسم 2020-2021 لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز، فهبط للدرجة الثانية.

وكان ليدز أعلن إقالة مدربه خافي غراسيا وتكليف الإنجليزي ألاردايس بمهمة إنقاذ الفريق من الهبوط.

وغراسيا ثاني مدرب يستغني ليدز عن خدماته هذا الموسم بعد أن انفصل عن الأميركي جيسي مارش في فبراير/شباط الماضي وهو المدرب الـ14 في الدوري الممتاز الذي يفقد وظيفته هذا الموسم.