شاهد- لاعب مغمور يخطف الأضواء بهدفين مذهلين في إيطاليا

خطف لاعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي الأضواء بتسجيله هدفين رائعين خلال مباراة مع فريقه بارليتا، وبات حديث وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

اللاعب الذي يُدعى ريكاردو لاتازانو أبهر الجميع خلال مباراة فريقه ضد ناردو، ليس لأنه سجل هدفين فقط، بل لأنه فعل ذلك من ضربتين مقصيتين.

اللافت أن بارليتا دخل إلى غرفة تغيير الملابس بعد نهاية الشوط الأول متأخرا في النتيجة 0-2، لكن ملامح العودة رُسمت بأقدام لاتازانو.

ونجح اللاعب في تقليص النتيجة بضربة مقصية أولى بالدقيقة 55، ثم عدّل النتيجة بنفس الطريقة بعد ذلك بـ 17 دقيقة، وسط فرحة جنونية من زملائه.

وتقول صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية إن لاتازانو ارتدي زي البطل، وسجل هدفين من مقصيتين في 17 دقيقة فقط، وهو أمر لم يفعله العظماء من لاعبي كرة القدم.

وكان هدفا لاتازانو مقدمة لما هو آت، حيث نجح أحد زملائه في تسجيل الهدف الثالث، والظفر في النهاية بنقاط المباراة الثلاث.

ورفع بارليتا رصيده إلى 61 نقطة، وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب عند المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد ناردو عند 62 نقطة بالمركز الثالث.