شاهد.. صحفية إسبانية طرحت سؤالا على أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فانهالت عليها التهديدات والشتائم

كشفت الصحفية الإسبانية ماريا موران عن التهديدات والإهانات التي تلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها سؤالا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وخلال مؤتمر صحفي، سألت موران المدرب أنشيلوتي: "هل تعتقد أنه يجب أن ينال فينيسيوس بطاقة حمراء حتى يتعلم درسا ويتوقف عن احتجاجاته المستمرة ضد الحكام؟".

ورد مدرب "الملكي" بالقول "إنه لا يحتاج إلى اللون الأحمر (بطاقة حمراء) مع كل الأصفر (بطاقات صفراء) الذي لديه، وهذا يكفي".

ويبدو أن سؤال موران أغضب بعض رواد مواقع التواصل الذين هاجموا الصحفية الإسبانية بطريقة مسيئة وغير مقبولة فتعرضت لإساءات لها ولابنتها.

وشاركت موران عددا من التعليقات المسيئة لها ولابنتها، وأرفقتها بتعليق "هذه بعض التعليقات التي انهالت عليّ بسبب القيام بعملي بصفتي صحفية. ابنتي تبلغ من العمر 18 شهرًا"، وأبلغت الشرطة بالتهديدات التي تلقتها.

وحظيت موران بدعم كبير من زملائها وزميلاتها وجمعيات محلية لحقوق الإنسان، ودانوا التعليقات ووصفوها "بالمقرفة والجبانة".

وتزعم ماريا موران أن ابنتها كايتانا هي طفلة الهولندي غاسبر سيليسن حارس مرمى فالنسيا السابق وبرشلونة، وتخوض الصحفية معركة قانونية مع اللاعب بسبب رفضه الاعتراف بأنها طفلته أو دفع نفقاتها.

وأوضحت محامية الصحفية أن "سيليسن تخلى عن الطفلة في المستشفى لأنه لم يرغب في دفع 1200 يورو تكلفة علاجها بالمستشفى. وكان يجب أن يقوم بذلك جد ماريا البالغ من العمر 90 عاما تقريبا، والذي لم تكن لديه بطاقة ائتمان مطلقا واستخدم مدخراته لمساعدة حفيدته".