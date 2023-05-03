شاهد.. سوسيداد يهزم ريال مدريد ويعجّل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني
بات فريق برشلونة على أعتاب حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارة وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد أمام مضيفه ريال سوسيداد صفر- 2 يوم الثلاثاء، في الجولة 33 من الليغا التي شهدت هبوط فريق إلتشي رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.
وسجل الياباني تاكيفوسا كوبو وأندير بارينتشيا الهدفين في الدقيقتين 47 و85.
وخاض ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 61، بعد طرد لاعبه داني كارفاخال.
🟨+🟨=🟥 طرد كارفاخال يعقد مهمة الملكي في العودة على مستوى النتيجة#الدوري_الإسباني #ريال_سوسيداد_ريال_مدريد #LaLigaSantander | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/O4rdJwS4dh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2023
واستهل تاكيفوسا كوبو -لاعب ريال مدريد السابق- ثنائية سوسيداد باستغلاله خطأ فادحا من دفاع الملكي في الدقيقة 47.
⚽️🔥 خطأ دفاعي فادح من ميليتاو يهدي كوبو هدف التقدم#الدوري_الإسباني #ريال_سوسيداد_ريال_مدريد #LaLigaSantander | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/8P15fjVUk3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2023
وبينما كان يبحث ريال مدريد عن التعويض، عزز بارينتشيا تقدم سوسيداد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 85.
وبهزيمته السابعة في المسابقة مقابل 21 فوزا و5 تعادلات، تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي فاز في وقت سابق اليوم على أوساسونا 1-صفر، وبات يكفيه الفوز في الجولة القادمة أمام إسبانيول لحسم اللقب قبل 4 جولات من النهائية.
⚽️🔥 بارينتشيا يقضي على آمال ريال مدريد في تفادي الهزيمة#الدوري_الإسباني #ريال_سوسيداد_ريال_مدريد #LaLigaSantander | #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/lPs2Y8HlRZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2023
كما يواجه ريال مدريد خطر فقدان المركز الثاني لصالح جاره أتلتيكو مدريد الثالث (66 نقطة)، في حال فوزه على ضيفه قاديش في مباراة غد في نفس الجولة.
في المقابل، رفع ريال سوسيداد بفوزه الثامن عشر مقابل 7 تعادلات و8 هزائم رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، وبفارق 8 نقاط عن فياريال صاحب الخامس، ليقترب بذلك من حسم أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ملخص سقوط ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بثنائية نظيفة 📺#RealSociedadRealMadrid 2-0 pic.twitter.com/07g9feqYb7
— LaLiga (@LaLigaArab) May 2, 2023
هبوط إلتشي
وفي مباراة أخرى، هبط فريق إلتشي رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، بعد هزيمته أمام مضيفه ألميريا 1-2.
وسجل ليو بابتيستاو وأدريان إمباربا في الدقيقتين 22 و52 هدفي ألميريا، وإيزيكييل بونسي في الدقيقة (90) هدف إلتشي.
ملخص تفوق الميريا على إلتشي 📺#AlmeriaElche 2-1 pic.twitter.com/GksHKZhvcU
— LaLiga (@LaLigaArab) May 2, 2023
ورفع ألميريا بفوزه الثمين في صراع الهبوط رصيده إلى 36 نقطة، وتقدم مؤقتا إلى المركز الـ14 بفارق 5 نقاط عن إسبانيول صاحب أقرب مراكز الهبوط.
في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير، بفارق 17 نقطة عن أقرب مراكز البقاء قبل 5 جولات من النهاية، لتنتهي آماله رسميا في البقاء.