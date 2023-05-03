شاهد.. التعاون يهزم الاتحاد لصالح النصر ويشعل الصراع على لقب الدوري السعودي

أشعل نادي التعاون الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على الاتحاد المتصدر 2-1 اليوم الأربعاء، ليصبح النصر على بُعد 3 نقاط فقط عن القمة قبل 5 جولات على النهاية.

وسجل فهد الرشيدي ثنائية التعاون بواقع هدف في كل شوط، في حين قلص الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله الفارق للضيوف في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة من 25 مباراة مقابل 56 للنصر ملاحقه المباشر، في حين تقدم التعاون للمركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وافتتح الرشيدي أهداف التعاون في الدقيقة 16 عندما تقدم بفارق خطوة واحدة عن المدافع المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد واستقبل تمريرة سحرية من سعد الناصر، ليستقبلها ببراعة ويطلق تسديدة صاروخية في سقف مرمى الحارس مارسيلو جروهي.

هدددددف!⚽️

د16' الهدف الأول للتعاون عن طريق فهد الرشيدي التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/nmMr3PnAt1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

ورد بعدها البرازيلي إيجور كورنادو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 24.

وافتقد التعاون حارسه الأساسي البرازيلي مايلسون تينوريو للإصابة، ليشارك بدلا منه الحارس البديل قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للاتحاد إثر سقوط البرازيلي رومارينيو داخل المنطقة، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليحتسب خطأ خارج المنطقة.

بعد العودة لتقنية الـVAR..

حكم المباراة يتراجع عن قراره باحتساب ركلة جزاء للاتحاد، ويحتسب خطأ خارج منطقة الجزاء.#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ZXQdSptGhT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

وضاعف الرشيدي تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت جروهي وسكنت شباكه.

هدددددف!⚽️

د67' الهدف الثاني للتعاون عن طريق فهد الرشيدي التعاون 2 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/1RZVOFBnDs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

وقلص حمد الله الفارق في الدقيقة 76 عندما تابع ببراعة تمريرة عرضية متقنة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

هدددددف!⚽️

د76' الهدف الأول للاتحاد عن طريق حمدالله التعاون 2 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/NHiGbbWPnO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023

وضغط الاتحاد بقوة خلال الوقت المتبقي من المباراة، خاصة بعد احتساب 15 دقيقة وقتا محتسبا بدل الضائع، لكن التعاون تماسك وحافظ على انتصاره الـ11 في 25 مباراة، بينما تلقى المتصدر ثاني هزيمة له في المسابقة حتى الآن.