رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرا في 2023

قالت مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم، بعدما تضاعف راتبه السنوي إثر انتقاله إلى نادي النصر السعودي، بينما أكمل ثنائي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرته مانشستر يونايتد العام الماضي، 136 مليون دولار، وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.

وقدرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).

وتلا هؤلاء في المراكز الخمسة الأولى نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز (119.5 مليون دولار)، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (110 ملايين دولار).

واحتل المصنف الأول عالميا سابقا في الجولف داستن جونسون المركز السادس برصيد 107 ملايين دولار، محققا أكبر المكاسب بعدما غاب عن أول 50 رياضيا في قائمة فوربس عام 2022، بينما احتل زميله لاعب الجولف فيل ميكلسون المركز السابع برصيد 106 ملايين دولار.

وضمّت القائمة من لاعبي كرة السلة أيضا: ستيفن كري بطل دوري السلة الأميركي للمحترفين 4 مرات (100.4 مليون دولار)، وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز (89.1 مليون دولار).

وكان نجم التنس السابق روجر فيدرر هو اللاعب الوحيد المعتزل ضمن المراكز العشرة الأولى، لتحقيقه 95.1 مليون دولار.

وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية، بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.