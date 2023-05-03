رحيل مفاجئ لمدير الكرة في برشلونة

قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مدير الكرة ماتيو أليماني سيرحل عن النادي بنهاية الموسم قبل عام من نهاية عقده.

وأضاف البرسا أن أليماني اتفق على إكمال خطط النادي في التعاقد مع لاعبين جدد رغم رحيله رسميا في أول يوليو/تموز.

ويرحل أليماني (60 عاما) بعد عامين مع برشلونة لبداية مشروع جديد لم يتحدد بعد.

وتابع برشلونة في بيان "رئيس (برشلونة خوان) لابورتا سمح برحيل أليماني بعد التزامه بإكمال خطط التعاقد مع لاعبين جدد حتى يومه الأخير، وليتمكن النادي من استشارته كلما لزم الأمر".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أليماني يغادر إلى مشروع احترافي جديد مع أستون فيلا الإنجليزي الذي يدربه الإسباني أوناي إيميري والذي يحقق نتائج مميزة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليغ.

ويملك برشلونة 82 نقطة من 33 مباراة، ويتقدم بفارق 14 نقطة على ريال مدريد ثاني الترتيب.

ويستطيع برشلونة حسم اللقب لو انتصر على مضيفه إسبانيول في 14 الشهر المقبل.