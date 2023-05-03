حقق رقما سلبيا لم يشهده البريميرليغ منذ عشرات السنوات.. تبرير "فلسفي" من لامبارد لهزائم تشلسي

أصبح فرانك لامبارد أول مدرب إنجليزي يخسر 10 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز في 35 عاما بعد سقوط فريقه تشلسي 3-1 أمام مضيفه أرسنال أمس الثلاثاء.

وخسر هداف تشلسي عبر العصور جميع مبارياته الست منذ عودته المؤقتة إلى الفريق بعد إقالة غراهام بوتر الشهر الماضي.

وكان لامبارد خسر آخر 4 مباريات مع إيفرتون ليعادل الرقم السلبي للمدرب آرثر كوكس مع ديربي كاونتي في 1988.

ولم يستطع لامبارد تغيير حظوظ تشلسي منذ عودته لخوض فترة ثانية مع الفريق بعد إقالته في يناير/كانون الثاني 2021.

وبدا لاعب إنجلترا السابق مذعورا وهو يشاهد دفاع فريقه الكارثي ليتقدم أرسنال 3-صفر في أول 34 دقيقة.

ورغم تحسن تشلسي في الشوط الثاني، فقد أوضح تقييم لامبارد بعد المباراة المهمة التي ينتظرها المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وقال لامبارد "هذا الموسم يوضح منذ بدايته حتى نهايته أنه يجب التوصل إلى الأسباب سريعا، الوضع لن يُصلح بين عشية وضحاها. الإجابة واضحة، علينا القيام بالأمور الأساسية بشكل أفضل للتحسن".

وتابع أن "الأمر اتضح الليلة؛ الشوط الأول كان سيئا، لكنها الحقيقة، وهذا ما توصلت إليه".

وانتصر لامبارد البالغ عمره 44 عاما مرة واحدة في آخر 20 مباراة له بصفته مدربا.

وأنفق تشلسي أموالا طائلة على ضمّ لاعبين جدد، لكن الجماهير تشكك في التزام اللاعبين وهي الانتقادات التي رفضها لامبارد.

وقال المدرب الإنجليزي "اللاعبون يهتمون، جماهير تشلسي تتحدث عن عدم مبالاة اللاعبين لكني لا أصدق ذلك".

وتابع أن "هناك العديد من الأسباب وبعضها صحيح. لاعبون جدد في الدوري انضموا إلى فريق في مرحلة صعبة، وهذا صعب جدا، وفي أقوى دوري في العالم".

وأضاف "لكن هناك أيضا بعض الأمور الأساسية، وهي أنه يجب عليهم التحسن".