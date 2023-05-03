بعد انسحاب ليفربول وسيتي.. عائق وحيد يحول دون انتقال بلينغهام إلى ريال مدريد

اقترب جود بلينغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا للتقارير التي ذكرت أيضا أن المقابل المادي لإتمام الصفقة قد يكون العائق الوحيد.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الرياضية الإسبانية وفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، اليوم الأربعاء، أن الشروط الشخصية للاعب قد تم الاتفاق عليها، كما أكد رومانو أن هناك جلسة سيتم عقدها بين الناديين، ريال مدريد ودورتموند.

من جانبها، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الأسبوعية، إن مارك بلينغهام، والد اللاعب ووكيله، يضغط من أجل رحيل نجله في الصيف.

وأوضحت "ماركا" أن دورتموند يريد مبلغ 140 مليون يورو (154 مليون دولار) من أجل ضم بلينغهام، فيما يأمل ريال مدريد في خفض المبلغ إلى 100 أو 120 مليونا.

وذكر التقرير أن بلينغهام سيوقع حتى عام 2029 في ريال مدريد.

وانسحب ليفربول ومانشستر سيتي، بحسب ما ورد، من سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي شارك في 24 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وانضم بلينغهام إلى دورتموند في عام 2020 قادما من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، بعقد حتى عام 2027، ولعب 130 مباراة مع الفريق وارتدى شارة القيادة في العديد من المباريات هذا الموسم.