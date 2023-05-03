رياضة

اللص اقتحم منزله وهدد والدته بمسدس.. لاعب يساعد الشرطة في استعادة سيارته المسروقة

اللاعب نجح في استعادة سيارته المسروقة
اللاعب نجح في استعادة سيارته المسروقة (مواقع التواصل)
3/5/2023

أسهم لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس في إلقاء الشرطة القبض على لص استخدم السلاح لتهديد والدة اللاعب، ومن ثم سرقة سيارته.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" (ABC) الأسترالية أن لصا يحمل مسدسا طرق باب منزل كيريوس في مدينة كانبيرا، فجر الاثنين الماضي، وبعدما فتحت والدة كيريوس باغتها اللص بتصويب المسدس على رأسها وأجبرها على تسليمه مفاتيح سيارة ابنها من نوع "تسلا" (Tesla)، وتعريفه بكيفية تشغيلها.

وأضافت الصحيفة أنه "تحت تهديد السلاح، سلّمت نورليلا كيريوس المفاتيح للرجل، وعندما جلس على مقعد السائق، ركضت إلى المنزل طلبا للمساعدة وأغلقت الباب، وحينها سمع الصراخ وكيل كيريوس، دانيال هورسفال، الذي كان أيضًا في مقر إقامة لاعب التنس، واتصل بالشرطة".

وحسب الصحيفة، فإن كيريوس استخدم تطبيق تتبع السيارات التابع لشركة تسلا، ونقل إحداثيات الموقع إلى الشرطة ونجح -عن بُعد- في الحد من سرعة السيارة إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ووفقا للصحيفة، نجحت الشرطة في مطاردة السيارة حتى تمكنت من إيقافها والقبض على السارق، الذي مثل أمس الثلاثاء أمام القاضي، حيث وُجّهت له عدة تهم، ومن بينها السطو المسلح، وقيادة سيارة مسروقة، والقيادة المتهورة، وعدم التوقف استجابة لأوامر الشرطة.

وقدم اللص عدة تبريرات لتصرفه، من بينها أنه لم يكن يعلم أن السيارة مملوكة للاعب التنس نيك كيريوس، وأنه تصرف تحت تأثير دواء جديد.

المصدر : مواقع إلكترونية