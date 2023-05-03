اللص اقتحم منزله وهدد والدته بمسدس.. لاعب يساعد الشرطة في استعادة سيارته المسروقة

أسهم لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس في إلقاء الشرطة القبض على لص استخدم السلاح لتهديد والدة اللاعب، ومن ثم سرقة سيارته.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" (ABC) الأسترالية أن لصا يحمل مسدسا طرق باب منزل كيريوس في مدينة كانبيرا، فجر الاثنين الماضي، وبعدما فتحت والدة كيريوس باغتها اللص بتصويب المسدس على رأسها وأجبرها على تسليمه مفاتيح سيارة ابنها من نوع "تسلا" (Tesla)، وتعريفه بكيفية تشغيلها.

وأضافت الصحيفة أنه "تحت تهديد السلاح، سلّمت نورليلا كيريوس المفاتيح للرجل، وعندما جلس على مقعد السائق، ركضت إلى المنزل طلبا للمساعدة وأغلقت الباب، وحينها سمع الصراخ وكيل كيريوس، دانيال هورسفال، الذي كان أيضًا في مقر إقامة لاعب التنس، واتصل بالشرطة".

Nick Kyrgios’s mother Norlaila is reported to have been held up at gunpoint over tennis star's Tesla.#TelegraphSport — Telegraph Sport (@TelegraphSport) May 2, 2023

وحسب الصحيفة، فإن كيريوس استخدم تطبيق تتبع السيارات التابع لشركة تسلا، ونقل إحداثيات الموقع إلى الشرطة ونجح -عن بُعد- في الحد من سرعة السيارة إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ووفقا للصحيفة، نجحت الشرطة في مطاردة السيارة حتى تمكنت من إيقافها والقبض على السارق، الذي مثل أمس الثلاثاء أمام القاضي، حيث وُجّهت له عدة تهم، ومن بينها السطو المسلح، وقيادة سيارة مسروقة، والقيادة المتهورة، وعدم التوقف استجابة لأوامر الشرطة.

وقدم اللص عدة تبريرات لتصرفه، من بينها أنه لم يكن يعلم أن السيارة مملوكة للاعب التنس نيك كيريوس، وأنه تصرف تحت تأثير دواء جديد.