اللص اقتحم منزله وهدد والدته بمسدس.. لاعب يساعد الشرطة في استعادة سيارته المسروقة

أسهم لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس في إلقاء الشرطة القبض على لص استخدم السلاح لتهديد والدة اللاعب، ومن ثم سرقة سيارته.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" (ABC) الأسترالية أن لصا يحمل مسدسا طرق باب منزل كيريوس في مدينة كانبيرا، فجر الاثنين الماضي، وبعدما فتحت والدة كيريوس باغتها اللص بتصويب المسدس على رأسها وأجبرها على تسليمه مفاتيح سيارة ابنها من نوع "تسلا" (Tesla)، وتعريفه بكيفية تشغيلها.

وأضافت الصحيفة أنه "تحت تهديد السلاح، سلّمت نورليلا كيريوس المفاتيح للرجل، وعندما جلس على مقعد السائق، ركضت إلى المنزل طلبا للمساعدة وأغلقت الباب، وحينها سمع الصراخ وكيل كيريوس، دانيال هورسفال، الذي كان أيضًا في مقر إقامة لاعب التنس، واتصل بالشرطة".

Nick Kyrgios’s mother Norlaila is reported to have been held up at gunpoint over tennis star's Tesla.#TelegraphSport

