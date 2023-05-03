العاجي دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

تضامن النجم السابق للكرة العاجية ديدييه دروغبا مع ضحايا الحرب التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وعبر صفحته الخاصة في إنستغرام، كتب دروغبا "منذ بداية الحرب في السودان وأنا أفكر في أخواتي وإخواني السودانيين، زيارتي الوحيدة للسودان كانت بذكرياتٍ لن تُنسى إذ عدنا ببطاقة التأهل لكأس العالم. دعواتنا لمن فقد حياته ولمن يكافح في ظل هذه الحرب".

وأضاف "سئمت أفريقيا من هذه الحروب، جيلنا سئم الحروب وجاء الوقت لبناء بلداننا في سلام من أجل تنمية صحّية وفضاء يسمح لشبابنا بأن ينشأ في سلام".

وتقول الأمم المتحدة إن القتال في السودان أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص، وتسبّب في فرار نحو 100 ألف آخرين عبر الحدود.