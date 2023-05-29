لاعب ريال مدريد المستقبلي.. الإنجليزي بيلينغهام نجم دورتموند "أفضل لاعب" في الدوري الألماني هذا الموسم

بعد خسارة دورتموند الدرامية لقب الدوري الألماني في الدقائق الأخيرة من المنافسة، اختير الإنجليزي نجم "أسود الفستيفال" أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم.

وكان بيلينغهام (19 عاما) أفضل لاعب في فريقه وقاده للمنافسة مع بايرن ميونخ للفوز بلقب "البوندسليغا" حتى المباراة الأخيرة، ولكن إصابة اللاعب أبعدته لعدة مباريات، وفي مقدمتها المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ماينز.

وسجل بيلينغهام 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة، ومُنح شارة القائد في أكثر من مناسبة ليكون أحد أفضل المواهب الشابة في الدوريات الخمسة الكبرى.

وانتقل بيلينغهام إلى دورتموند صيف 2020 ولعب أولى مبارياته مع دورتموند موسم 2020-2021 في سن 17 عاما و77 يوما، وسجل هدفا بعد نصف ساعة من مشاركته ليكون أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ النادي، كما مثل منتخب بلاده في 24 مباراة.

وتؤكد التقارير أن ريال مدريد قاب قوسين من ضم الدولي الإنجليزي وأن البنود الشخصية بين الطرفين أنجزت، ويتبقى الاتفاق بين الناديين.

وحسب صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، يطالب دورتموند بـ150 مليون يورو لبيع اللاعب، في حين يريد ريال مدريد دفع 100 مليون يورو ونحو 30 مليونا كإضافات.

وتشير المعلومات إلى انسحاب فريق ليفربول من السباق، بينما لم يقدم كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أي عرض في وقت أبدى فيه مانشستر سيتي رغبته في ضم بيلينغهام.