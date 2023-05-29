كأس العالم للشباب.. تونس تتأهل لثمن النهائي والعراق يخرج خالي الوفاض

تأهل المنتخب التونسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة في الأرجنتين، وذلك بعد خسارة هندوراس أمام فرنسا 1-3، في حين خرج العراق من البطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب التونسي -الذي خسر بهدف نظيف في الوقت القاتل أمام الأورغواي- يحتاج إلى تعادل المنتخب الهندوراسي أمام فرنسا أو فوز منتخب الديوك على هندوراس بفارق لا يتجاوز 3 أهداف حتى يبلغ الدور الثاني من المونديال.

واحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة نفسها، تعادل منتخبا العراق وإنجلترا من دون أهداف -أمس الأحد- في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بـ7 نقاط وأوروغواي في مركز الوصافة بـ6 نقاط وتونس في المركز الثالث بـ3 نقاط ومنتخب العراق في المركز الرابع بنقطة واحدة.