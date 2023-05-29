قرار اليويفا قريبا.. 3 سيناريوهات تنتظر برشلونة في قضية نيغريرا

أكد تقرير إسباني أن الإعلان عن قرار نهائي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد برشلونة ضمن ما يعرف بقضية نيغريرا، بات أقرب من أي وقت مضى.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية إلى وجود 3 احتمالات لقرار اليويفا، أحدها إغلاق القضية دون فرض عقوبات على النادي الكتالوني، وهو القرار الذي تتمناه إدارة برشلونة.

وأوضحت أن الخيار الثاني يقضي بحرمان برشلونة من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم واحد، وفقا للوائح اليويفا، وحينها سيكون بإمكان البلوغرانا اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي (TAS).

وتنص المادة 4.2 من لوائح دوري أبطال أوروبا "إذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى حقيقة أن ناديا شارك في نشاط يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة على المستوى المحلي أو الدولي، فإن هذا النادي يصبح غير مؤهل للمشاركة في المسابقات الأوروبية".

وتضيف "يكون القرار ساريا لمدة موسم واحد منذ اتخاذه، ويحق للاتحاد الأوروبي الاعتماد على قرار مماثل لهيئة رياضية وطنية، كما أنه يحق له عدم الأخذ بالقرار".

أما الاحتمال الثالث، فقد يصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نتيجة مفادها ضرورة تأجيل القرار حتى تنتهي التحقيقات القضائية، وهو ما يعني عدم فرض عقوبة آنية على النادي.

تهم في قضية نيغريرا

ويواجه نادي برشلونة تهم "الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية دفع أموال إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق. وذكرت تقارير سابقة أن نيغريرا تلقى 7 ملايين يورو من برشلونة في الفترة بين 2001 حتى 2018.

وحصل برشلونة يوم 12 مايو/أيار 2023، بالفعل على رخصة أولية للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2023-2024.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم 2022-2023، للمرة الـ27 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2018-2019.

وعليه فإن برشلونة وفي حال مشاركته رسميا في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، سيكون في المستوى الأول بين الأندية الأوروبية، باعتباره بطلا لليغا.

وسبق لخوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن طالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرن، بالتريث وعدم الحكم مسبقا على النادي الكتالوني في قضية نيغريرا.