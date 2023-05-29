في الدوريات الخمسة الكبرى.. الفرق المتأهلة إلى أوروبا والهابطة للدرجة الثانية
29/5/2023-|آخر تحديث: 29/5/202308:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بطولتان من أصل الدوريات الخمسة الكبرى انتهتا ولم تتبق سوى مرحلة واحدة لإسدال الستار على البقية، وعليه بات واضحا هويات البطل والمتأهلين للبطولات القارية الموسم المقبل، والهابطين إلى الدرجة الثانية.
البداية ستكون مع الدوري الأقوى في العالم وهو الدوري الإنجليزي الممتاز:
- البطل: مانشستر سيتي
- دوري أبطال أوروبا: أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد
- الدوري الأوروبي: ليفربول وبرايتون
- دوري المؤتمر الأوروبي: أستون فيلا
- الفرق الهابطة للدرجة الثانية: ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي
الدوري الألماني:
- البطل: بايرن ميونخ
- دوري أبطال أوروبا: دورتموند ولايبزيغ ويونيون برلين
- الدوري الأوروبي: فرايبورغ
- دوري المؤتمر الأوروبي: باير ليفركوزن
- الفرق الهابطة للدرجة الثانية: شتوتغارت وشالكه وهيرتا برلين
الدوري الإسباني (لم ينته بعد):
- البطل: برشلونة
- دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد
- الدوري الأوروبي: فياريال وريال بيتيس
- دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد
- الفرق الهابطة للدرجة الثانية: بلد الوليد وإليتشي والفريق الثالث لم يحسم بعد.
الدوري الإيطالي (لم ينته بعد):
- البطل: نابولي
- دوري أبطال أوروبا: لاتسيو وإنتر ميلان وميلان
- الدوري الأوروبي: لم يحسم بعد
- دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد
- الفرق الهابطة للدرجة الثانية: كريمونيزي وسامبدوريا والفريق الثالث لم يحسم بعد.
الدوري الفرنسي (لم ينته بعد):
- البطل: باريس سان جيرمان
- دوري أبطال أوروبا: لانس ومرسيليا
- الدوري الأوروبي: لم يحسم بعد
- دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد
- الفرق الهابطة للدرجة الدرجة الثانية: أنجيه وأجاكسيو وتروا والفريق الرابع لم يحسم بعد
المصدر : الجزيرة