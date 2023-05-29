في الدوريات الخمسة الكبرى.. الفرق المتأهلة إلى أوروبا والهابطة للدرجة الثانية

بطولتان من أصل الدوريات الخمسة الكبرى انتهتا ولم تتبق سوى مرحلة واحدة لإسدال الستار على البقية، وعليه بات واضحا هويات البطل والمتأهلين للبطولات القارية الموسم المقبل، والهابطين إلى الدرجة الثانية.

البداية ستكون مع الدوري الأقوى في العالم وهو الدوري الإنجليزي الممتاز:

البطل: مانشستر سيتي

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا: أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الدوري الأوروبي: ليفربول وبرايتون

ليفربول وبرايتون دوري المؤتمر الأوروبي: أستون فيلا

أستون فيلا الفرق الهابطة للدرجة الثانية: ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي

الدوري الألماني:

البطل: بايرن ميونخ

بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا: دورتموند ولايبزيغ ويونيون برلين

دورتموند ولايبزيغ ويونيون برلين الدوري الأوروبي: فرايبورغ

فرايبورغ دوري المؤتمر الأوروبي: باير ليفركوزن

باير ليفركوزن الفرق الهابطة للدرجة الثانية: شتوتغارت وشالكه وهيرتا برلين

الدوري الإسباني (لم ينته بعد):

البطل: برشلونة

برشلونة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد الدوري الأوروبي: فياريال وريال بيتيس

فياريال وريال بيتيس دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد

لم يحسم بعد الفرق الهابطة للدرجة الثانية: بلد الوليد وإليتشي والفريق الثالث لم يحسم بعد.

الدوري الإيطالي (لم ينته بعد):

البطل: نابولي

نابولي دوري أبطال أوروبا: لاتسيو وإنتر ميلان وميلان

لاتسيو وإنتر ميلان وميلان الدوري الأوروبي: لم يحسم بعد

لم يحسم بعد دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد

لم يحسم بعد الفرق الهابطة للدرجة الثانية: كريمونيزي وسامبدوريا والفريق الثالث لم يحسم بعد.

الدوري الفرنسي (لم ينته بعد):