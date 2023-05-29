بعد بوسكيتس وألبا.. 4 لاعبين خارج حسابات برشلونة في الموسم المقبل

حتى قبل خوض الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي 2022-2023، تأكد رحيل اسمين كبيرين عن نادي برشلونة هما القائد سيرخيو بوسيكتس وجوردي ألبا، بعد أن أمضيا سنوات طويلة في الفريق الكتالوني.

قائمة المغادرين لم تتوقف عند بوسكيتس وألبا، وبحسب تقارير إسبانية فإن نجوما آخرين ينتظرون دورهم، وسيُخبرهم المدرب تشافي هيرنانديز بضرورة البحث عن وجهات أخرى في الأيام القليلة القادمة.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن تشافي وضع 4 لاعبين على لائحة المغادرين ولن يستمروا مع الفريق في الموسم المقبل، رغم ارتباطهم بعقود سارية المفعول، مشيرة إلى أن النادي قد يعلن عن رحيلهم في غضون الأيام الخمسة القادمة.

💔 A partir de este jueves, el técnico se reunirá con los descartados para comunicarles que no se cuenta con ellos de cara a la próxima temporada ✍️ @fansjavimiguelhttps://t.co/GCXoEGiGdh — Diario AS (@diarioas) May 29, 2023

أبرز هؤلاء اللاعبين هو أنسو فاتي، حيث سيخبره تشافي أن البحث عن فرصة جديدة هو الخيار الجيد لجميع الأطراف.

من ناحية برشلونة، سيتمكن النادي من الحصول على مساحة كبيرة في فاتورة الرواتب، بالإضافة إلى إنعاش خزينته بمقابل مادي.

أما من جهة فاتي، فقد تراجع مستوى اللاعب كثيرا خلال الموسمين الحالي والماضي، وسيكون من الأنسب له خوض تجربة جديدة.

وعبر فاتي مرارا عن رغبته في البقاء، لكن مسألة عدم ثقة تشافي به قد تجبره على تغيير رأيه.

وبالإضافة إلى فاتي، يبرز اسم المهاجم فيران توريس، الذي حظي بثقة الجميع في برشلونة منذ التعاقد معه من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022.

لكن مستوى اللاعب خيّب الآمال بالنظر إلى المقابل المالي الذي دفعه برشلونة لمانشستر سيتي (55 مليون يورو)، ومن أجل ذلك سيتم دراسة أمر رحيله بعناية كبيرة.

ويهدف برشلونة إلى الحصول على عرض مالي ما بين 20 إلى 25 مليون يورو، ورغم الخسارة الاقتصادية فإن البلوغرانا مستعد بالتضحية من أجل مستقبل المشروع الرياضي.

أما ثالث اللاعبين فهو العاجي فرانك كيسي، الذي وصل إلى برشلونة قادما من ميلان في الصيف الماضي، عبر صفقة انتقال حر.

وترى "أس" أن هذا القرار مؤلم جدا لتشافي، لأنه لا يتعلق بالجانب الرياضي، ولكن فرضته الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها برشلونة.

وجاء الشاب بابلو توري في آخر القائمة، حيث يحرص برشلونة على إعارته وليس بيعه، لأن لاعبا موهوبا بحجمه لن يتطور في حال لم يحصل على الدقائق الكافية، وعليه فإن النادي يخطط لإعارته لأحد الأندية في إسبانيا لمدة موسم واحد.

لاعب خامس من المقرر أن يقابله تشافي هذه الفترة وهو البرازيلي رافينيا، لكن الهدف مختلف تماما عن زملائه السابقين حيث يسعى المدرب لطمأنة اللاعب على مستقبله، وإغلاق باب الشائعات التي تروّج لرحيله عن برشلونة.