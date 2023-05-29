النقطة كلفته 16 مليون يورو.. موسم مرعب وكارثي لتشلسي

أعلن تشلسي التعاقد مع مدرب رابع خلال نحو عام، وهو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وباريس سان جيرمان السابق، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقال "البلوز" -في بيان- إن "الأرجنتيني سيبدأ مهام عمله الجديد أول يوليو/تموز 2023 بموجب عقد لمدة عامين، ويملك النادي بندا يسمح بالتمديد لعام إضافي".

وأوضح مديرا الكرة في تشلسي -لورانس ستيوارت وبول وينستانلي- أن "خبرة ماوريسيو ومعايير التميز لديه وقدراته القيادية وشخصيته ستساعد في المضي قدما بنادي تشلسي. هو مدرب ناجح، عمل على أعلى المستويات، في مسابقات دوري متعددة ولغات متعددة".

وأضاف أن "نهجه التكتيكي والتزامه بالتطوير جعلا منه مرشحا استثنائيا".

ولكن تعيين بوتشيتينو لن يمحي الموسم الكارثي للفريق الإنجليزي الذي أخفق -لأول مرة في تاريخه- للوصول إلى النقطة رقم 50 في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فالمالك الجديد للفريق تود بويلي عاش أيام رعب في موسمه الأول، وتفيد الأرقام بأنه: