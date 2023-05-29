الرياضة التركية تتفاعل مع فوز أردوغان برئاسة البلاد

شاركت الرياضة التركية في التهنئة بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان عقب حسمه جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة أمس الأحد، أمام منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/SRzasZGvuZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2023

وهنأت وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة وعدد كبير من أندية كرة القدم، تركيا وأردوغان بنجاح الانتخابات الديمقراطية التي عبّرت عن إرادة الشعب وكانت المشاركة الأبرز من الأندية الكبار مثل بشكتاش وفنربخشة وغلطة سراي، وغيرها من الأندية التي تمنت أن تكون النتائج مفيدة لمستقبل ووحدة البلاد وتضامنها.

Tebrik Mesajı 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, görevinde… pic.twitter.com/PMFJdmTQwo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 28, 2023

TEBRİK EDERİZ 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçim sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor; Vatanımızın istikbali, bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için sonuçların hayırlı olmasını… pic.twitter.com/XQzrTtX6NM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 28, 2023

وغرد بشكتاش -في بيان نشره على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر- "نهنئ أردوغان الذي أعيد انتخابه كرئيس لنا لصالح أمتنا الحبيبة في الانتخابات الرئاسية، ونتمنى أن يكون العصر الجديد مفيدًا لبلدنا وأمتنا".

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Tebrik Ederiz 🔗 https://t.co/ibDFa5rcVy pic.twitter.com/1P1VnTEsnh — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 28, 2023

أما شايكور ريزا سبور فرأى نتائج الانتخابات من منظور آخر، وكتب في تعليقه على فوز أردوغان "كانت جمهورية تركيا الفائزة في هذه الانتخابات، التي علمت فيها أمتنا العالم درسًا في الديمقراطية".

وأضاف "الانعكاس العالمي للانتخابات الرئاسية التركية تأكيد آخر على أن الثقة في قيادتك (أردوغان) منارة أمل لمئات الملايين من الناس".

بدوره، اكتفى وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو بالتعليق على نتائج الانتخابات بكلمتين، وغرّد قائلا "فازت تركيا".

Türkiye KAZANDI!🇹🇷 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 28, 2023

وشارك اتحاد كرة القدم التركي في التهنئة، معتبرا أن الشعب اتخذ خياراته ببصيرة وعكس إرادته في صناديق الاقتراع.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Kutlarız 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminde, milletimiz bir kez daha ferasetiyle tercihini yapmış, iradesini sandığa yansıtmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu gururlu yılda,… — TFF (@TFF_Org) May 28, 2023

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه بمناسبة مرور "100 عام على قيام جمهوريتنا، وقف مواطنونا البالغ عددهم 85 مليونا من أجل الديمقراطية بنضج وهدوء كبيرين، وأظهروا وحدتهم وتضامنهم".

وأضاف "الفائز كانت تركيا كلها بديمقراطية قوية ونهنئ أردوغان الذي انتخب مرة أخرى رئيسًا للجمهورية التركية، ونتمنى أن تكون الفترة القادمة مفيدة لبلدنا وأمتنا، وأن ترفع بلادنا إلى مستويات أكثر تقدمًا في كل مجال".

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس اتحاد الجودو سيزار هويسوز أن الأمة التركية والمجتمع الرياضي هما الفائزان.

13 Cumhurbaşkanı Olarak Tekrar Seçilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun Kazanan Türk Milleti Ve Spor Camiamız Olmuştur🤲🇹🇷 #TürkiyeYüzyılıBaşlasın @turkjudo pic.twitter.com/931MqSiifF — Sezer Huysuz (@shuysuz) May 28, 2023

كما شارك النجم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل في الاحتفال بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية، ونشر صورة تجمعه بالرئيس معلقا عليها "الحمد لله".

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, SİZİ CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ. 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde, milletimiz Türkiye Yüzyılı başlasın diyerek çağrınıza büyük bir destek vermiştir. Milletimizin dünyaya demokrasi dersi verdiği bu seçimin kazananı Türkiye… pic.twitter.com/YPnxlK6pGT — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 28, 2023