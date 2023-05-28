10 مهاجمين متاحون مجانا في الميركاتو الصيفي

في الوقت الذي تستعد معظم الأندية الأوروبية الكبيرة لإبرام صفقات لتعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة تبرز أسماء العديد من النجوم الذين بإمكانهم الانتقال مجانا بعد انتهاء عقودهم مع فرقهم الحالية.

وتسعى عدد من الأندية إلى التعاقد مع هذه النوعية من اللاعبين لأكثر من اعتبار، أولها وأهمهما أنها تأتي في صفقة انتقال حر ودون أن تضطر الإدارة إلى دفع مقابل مالي، وفي نفس الوقت لا يمانع أغلبهم في ألا يكون بالتشكيلة الأساسية.

وهؤلاء أبرز 10 مهاجمين تنتهي عقودهم هذا الصيف ومتاحون مجانا:

1- ماركوس تورام

وصل المهاجم الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني صيف عام 2019 قادما من غانغون الفرنسي، وقضى مع الفريق الألماني 4 مواسم.

وخلال هذه المواسم الأربعة خاض تورام 134 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة، وهذا الموسم سجل 13 هدفا احتل بفضلها المركز السادس في قائمة هدافي "البوندسليغا".

وتبلغ قيمة تورام السوقية 32 مليون يورو، وبذلك يعد أغلى لاعب في قائمة المهاجمين الحاليين التي تقترب عقودهم من نهايتها، حسب صحيفة "أس" (AS) الإسبانية.

2- روبرتو فيرمينو

يستعد اللاعب البرازيلي للرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد أن قضى 8 مواسم في قلعة "أنفيلد" حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة.

وظهر فيرمينو -الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 22 مليون يورو- بقميص ليفربول في 361 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 110 أهداف إضافة إلى 79 تمريرة حاسمة، وفاز بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية (السوبر المحلي) ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

3- سيدريك باكامبو

منذ وصوله إلى أولمبياكوس اليوناني الصيف الماضي قادما من مرسيليا الفرنسي وقّع المهاجم الكونغولي عقدا يربطه بالفريق اليوناني لموسم واحد فقط.

وقدّم باكامبو أداء لافتا مع أولمبياكوس، حيث ساهم في 22 هدفا (سجل 18 وصنع 4) في 40 مباراة شارك فيها بجميع البطولات، ومع ذلك فإن قيمته السوقية تقف عند حدود 5 ملايين يورو.

4- دييغو كوستا

في 12 سبتمبر/أيلول 2022 أعلن وولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده مع كوستا في صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب بلا فريق منذ يناير/كانون الثاني من العام نفسه بعد رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ويمكن القول إن أرقام كوستا هذا الموسم صادمة جدا، حيث سجل هدفا وحيدا ولم يصنع في 25 مباراة، وتبلغ قيمته السوقية 3.5 ملايين يورو.

5- موسى ديمبيلي

انضم الفرنسي ديمبيلي إلى ليون قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية عام 2021، ووقع عقدا يربطه بالفريق الفرنسي لموسمين ونصف الموسم.

وطوال مسيرته مع ليون لعب 172 مباراة، سجل 70 هدفا وقدم لزملائه 19 هدفا، وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو.

6- أوليفر ماكبيرني

يلعب المهاجم الأسكتلندي البالغ من العمر 26 عاما في صفوف شيفيلد يونايتد منذ صيف عام 2019، والآن يقف على باب الرحيل عن النادي الإنجليزي بعد 4 مواسم.

لعب ماكبيرني 136 مباراة في جميع البطولات، وسجل 23 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.

7- جوردان أيو

مباراة واحدة تفصل أيو عن إسدال مسيرته مع كريستال بالاس بعد 4 مواسم قضاها مع الفريق اللندني منذ وصوله إليه في 2019 قادما من سوانزي سيتي.

ودافع أيو عن ألوان كريستال بالاس في 173 مباراة هز فيها شباك المنافسين 19 مرة مع 14 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو.

8- ألكسيس سانشيز

اتفق مرسيليا الفرنسي مع الدولي التشيلي المخضرم على اللعب في صفوفه لمدة موسم واحد منذ وصوله إليه من إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس/آب 2022.

ولعب سانشيز 42 مباراة في جميع البطولات قدّم خلالها نفسه بتسجيله 18 هدفا و3 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بجميع البطولات، وتبلغ قيمته السوقية 4.5 ملايين يورو.

9- أندريا بيلوتي

يأمل بيلوتي أن تنتهي تجربته القصيرة مع روما بإنجاز كبير، إذ إن الفريق الإيطالي سيلعب نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل ضد إشبيلية الإسباني.

بيلوتي القادم من تورينو في أغسطس/آب 2022 لعب مع الذئاب 43 مباراة، فأحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وتبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو.

10- إدين دجيكو

أمضى المهاجم البوسني موسمين مثاليين مع إنتر ميلان، حيث حقق لقبين في كأس إيطاليا ومثلهما في السوبر المحلي، ويأمل أن يكون ختامهما مسكا.

وبلغ إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا ليقابل مانشستر سيتي يوم العاشر من يونيو/حزيران 2023، وفي حال فاز النيراتزوري ستكون أجمل نهاية لدجيكو الذي تبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو.

ولعب دجيكو بقميص إنتر 98 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 31 هدفا بالإضافة إلى 15 تمريرة حاسمة.