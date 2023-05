يانيك نواه بطل رولان غاروس للاعبي فرنسا: اتركوا البلد أو انضموا إلى قائمة الفاشلين

لم يفز أي فرنسي بلقب فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" منذ 40 عاما، وكانت لدى يانيك نواه الفائز باللقب في عام 1983 نصيحة للشباب وهي احزموا حقائبكم واتركوا البلاد.

وأمس السبت، عاد الحديث عن إمكانية تحقيق لاعب فرنسي لقب البطولة الكبرى بعد فوز أرتور فيس البالغ عمره 18 عاما بلقب ليون على الملاعب الرملية ليصبح أصغر فائز بالبطولة.

ومع اقتراب نهاية مسيرة أو اعتزال كل من جو-ويلفريد تسونجا وريشار جاسكيه وجيل سيمون وجايل مونفيس فالفراغ بين الأجيال أصبح كبيرا.

وقال نواه، الذي قاد فرنسا للقب كأس ديفيز لفرق الرجال كمدرب، إن فيس يمكن أن يملأ هذا الفراغ لكنه بحاجة إلى نصيحة من خارج البلاد.

وأبلغ نواه الصحفيين "يجب عليهم الخروج وتطوير أنفسهم في مكان آخر، لأننا اعتدنا على الخسارة على كل المستويات".

وأضاف "كل المدربين فشلوا. لم يفز أي منهم، لذا فهم محاطون بأشخاص خسروا كل شيء".

وتشارك فرنسا بلاعبين غير مصنفين في فردي الرجال للعام الثاني على التوالي، ويعتقد نواه أن مواطنيه سيئون في التعامل مع تداعيات النجاح.

وأضاف "عندما تفوز تقول لنفسك، ماذا يحدث؟ لا أعلم ماذا أفعل. هذا ما مررت به. ماذا نفعل؟ لقد فزت، ماذا بعد؟ الأمر صعب".

