أهداف غزيرة في ختام مثير للدوري الإنجليزي.. خسارة البطل وفوز أرسنال ويونايتد وتعادل مجنون لليفربول

حفلت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بالإثارة والأهداف الغزيرة (33 هدفا) فخسر مانشستر سيتي المتوج باللقب وهبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية رغم الفوز 2-1 على ويستهام يونايتد.

وشهدت الجولة 38 والأخيرة بالبريميرليغ هزيمة مانشستر سيتي صفر-1 أمام برنتفورد، وفوز أرسنال 5-صفر على ولفرهامبتون واندرارز، وتعادل ليفربول 4-4 مع ساوثامبتون، كما تعادل نيوكاسل يونايتد المتأهل لدوري أبطال أوروبا 1-1 مع مضيفه تشلسي، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فولهام.

Well, that was eventful 😅 pic.twitter.com/JawbDLrotA — Premier League (@premierleague) May 28, 2023

وهبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية رغم الفوز 2-1 على ويستهام يونايتد، بعدما تفوق إيفرتون 1-صفر على بورنموث، كما هبط ليدز بعد خسارته على أرضه 1-4 أمام توتنهام.

وضمن أستون فيلا العودة إلى أوروبا، والمشاركة في دوري المؤتمر الموسم المقبل، بالفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون.

خسارة البطل

وعلى ملعب جريفين بارك، أحرز إيثان بينوك هدفا قرب النهاية ليمنح برنتفورد الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي البطل.

ورغم الفوز فشل برنتفورد في بلوغ دوري المؤتمر الأوروبي، إذ اكتفى بالمركز التاسع.

وهز بينوك الشباك بعد تمريرة من برايان مبيمو قبل 5 دقائق من النهاية.

ولم يشارك البديل إرلينغ هالاند (مهاجم سيتي) بينما تم استبعاد كيفن دي بروين من تشكيلة المباراة.

وفشل فريق المدرب بيب غوارديولا في صناعة فرص للتسجيل، لكنه كاد أن يخطف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسدد كول بالمر مرتين في جسد بينوك، ثم أبعد بن مي كرة من هجوم سيتي من على خط المرمى ليصبح برنتفورد هو الفريق الوحيد الذي انتصر على سيتي داخل وخارج ملعبه هذا الموسم.

وتوج هالاند هداف السيتي بالحذاء الذهبي كهداف للموسم الأول له في البريميرليغ برصيد 36 هدفا.

What an achievement 👏 pic.twitter.com/0EaDJvJCvK — Premier League (@premierleague) May 28, 2023

فيرمينو يودع ليفربول بتعادل مجنون

ترك روبرتو فيرمينو بصمته في ظهوره الأخير مع ليفربول، وسجل هدفا في تعادل مجنون 4-4 أمام ساوثامبتون الذي هبط للدرجة الثانية.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفا ليمنح ليفربول التقدم 2-صفر في الدقيقة 14، وبعد أن سجل زميله ديوغو جوتا الهدف الأول بشكل مبكر.

لكن ساوثامبتون انتفض بشكل مذهل وسجل بواسطة جيمس وارد-براوس، وكمال الدين سليمانا ليدرك التعادل قبل الاستراحة.

وسجل سليمانا مجددا في وقت مبكر من الشوط الثاني، واستغل آدم أرمسترونغ لاعب ساوثامبتون خطأ ليجعل النتيجة 4-2 لأصحاب الأرض.

وتعافى ليفربول، الذي تأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلال المركز الخامس، وسجل مرتين في غضون دقيقة واحدة تقريبا، حيث هز كودي جاكبو الشباك من مدى قريب، ثم سجل جوتا هدفه الثاني.

أرسنال يكتسح ولفرهامبتون

سجل جرانيت تشاكا هدفين ليقود أرسنال للفوز 5-صفر على ولفرهامبتون في مباراة قد تكون الأخيرة له بعد 7 سنوات مع الفريق.

وتصدر أرسنال ترتيب الدوري أغلب فترات الموسم لكنه تراجع في آخر 8 مباريات، مما سمح لمانشستر سيتي للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وأنهى النادي الذي يتخذ من لندن مقرا له الموسم بشكل رائع، بعدما أرسل المهاجم غابرييل جيسوس تمريرة عرضية حولها تشاكا بضربة رأس في المرمى ليضع فريقه في المقدمة بعد 11 دقيقة في مباراته رقم 297 مع النادي.

وبعد 3 دقائق أضاف تشاكا، الذي كان قريبا من الرحيل عن أرسنال عام 2019 بعد مشادة مع الجماهير، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب.

وأهدر تشاكا فرصة ذهبية لإكمال ثلاثيته قبل أن يجعل بوكايو ساكا النتيجة 3-صفر بتسديدة رائعة.

وسجل غابرييل جيسوس الهدف الرابع بعد الاستراحة، بينما أضاف ياكوب كيفيور الهدف الخامس قبل 12 دقيقة من النهاية.

لوحة فنية من لاعبي آرسنال لينهيها غرانيت تشاكا في شباك وولفرهامبتون#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ارسنال_ولفرهامبتون pic.twitter.com/WQYpG5keSv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2023

يونايتد ينتفض ويقفز للمركز الثالث

هز جيدون سانشو وبرونو فرنانديز الشباك ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فولهام، وينهي الدوري في المركز الثالث.

وتقدم فولهام بضربة رأس من كيني تيتي بعد ركلة ركنية من ويليان في الدقيقة 19.

وبعد 7 دقائق أهدر النادي القادم من لندن فرصة مضاعفة تفوقه عندما تصدى الحارس ديفيد دي خيا لركلة جزاء من ألكسندر ميتروفيتش.

وأخذ يونايتد زمام المبادرة، وأدرك سانشو التعادل من مدى قريب في الدقيقة 39.

وأرسل فريد تمريرة رائعة إلى فرنانديز الذي هز الشباك ليكمل يونايتد انتفاضته بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.

ولن تغير النتيجة شيئا، حيث بقي يونايتد في المركز الثالث، بينما جاء فولهام عاشرا لينهي الموسم ضمن النصف الأعلى من الترتيب لأول مرة منذ 2012.

لحظة فرحة إيفرتون بعد البقاء في البريميرليغ

#الدوري_الإنكليزي_الممتاز pic.twitter.com/hlBmsDQCki — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2023

هبوط ليستر وليدز للدرجة الثانية

هبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية رغم الفوز 2-1 على ويستهام يونايتد، بعدما تفوق إيفرتون 1-صفر على بورنموث بالجولة الختامية من الدوري الممتاز اليوم.

واحتل ليستر -الذي صعد عام 2014 وأحرز لقب الدوري في مفاجأة مدوية عام 2016- المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين خلف إيفرتون، وهبط ليستر مع ساوثامبتون وليدز يونايتد.

وسجل هارفي بارنز هدف التقدم لفريق ليستر في الدقيقة 34، وأضاف فاوت فايس الهدف الثاني في الدقيقة 62، لكن الاحتفالات توقفت بعدما عرفت الجماهير بتقدم إيفرتون بهدف في المباراة الأخرى.

وقلص بابلو فورنالس الفارق في الدقيقة 79، لكن فوز إيفرتون قضى على آمال ليستر في البقاء.

كما هبط ليدز بعد خسارته على أرضه 1-4 أمام توتنهام هوتسبير الذي سجل مرتين بواسطة هاري كين.

ويعود ليدز إلى الدرجة الثانية بعد 3 سنوات في دوري الأضواء.

وسجل بيدرو بورو ولوكاس مورا هدفين أيضا لتوتنهام الذي احتل المركز الثامن، كنه أخفق في التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. وجاء هدف ليدز الوحيد بواسطة جاك هاريسون.