أهداف غزيرة في ختام مثير للدوري الإنجليزي.. خسارة البطل وفوز أرسنال ويونايتد وتعادل مجنون لليفربول

حفلت الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بالإثارة والأهداف الغزيرة (33 هدفا) فخسر مانشستر سيتي المتوج باللقب وهبط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثانية رغم الفوز 2-1 على ويستهام يونايتد.

وشهدت الجولة 38 والأخيرة بالبريميرليغ هزيمة مانشستر سيتي صفر-1 أمام برنتفورد، وفوز أرسنال 5-صفر على ولفرهامبتون واندرارز، وتعادل ليفربول 4-4 مع ساوثامبتون، كما تعادل نيوكاسل يونايتد المتأهل لدوري أبطال أوروبا 1-1 مع مضيفه تشلسي، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فولهام.

