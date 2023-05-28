الدوري الإسباني.. برشلونة يودع بوسكيتس وألبا بثلاثية في شباك مايوركا
تغلب البطل برشلونة على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر، اليوم الأحد، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا).
افتتح برشلونة باب التسجيل مُبكرا بعد جملة تمريرات قصيرة أنهاها أنسو فاتي بتسديدة هزت الشباك في الثانية 49، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 مستثمرا تمريرة بينية مثالية من روبرت ليفاندوفسكي.
وعرفت الدقيقة 70 توقيع لاعب الوسط غافي على هدف ثالث جميل لبرشلونة من تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لريال مايوركا.
🥹 #H18TÒRIC pic.twitter.com/jTfYAd0q4h
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 28, 2023
وعلى ملعب كامب نو، ودّعت جماهير برشلونة في الدقائق الأخيرة كلا من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين وضعا حدا لمشوار طويل مليء بالإنجازات والألقاب الكبيرة مع الفريق الكتالوني.
أسطورة
5️⃣ #5ergioÚnic pic.twitter.com/gOBwXXnxMH
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 28, 2023
وأصبح لدى برشلونة 88 نقطة عزز بها موقعه في الصدارة، بينما تراجع ريال مايوركا إلى المركز 12 برصيد 47 نقطة.
✅✅ الترتيب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم @socios | #TheFansGame pic.twitter.com/ZRyLE9akid
— LaLiga (@LaLigaArab) May 28, 2023
وفي نتائج أخرى، فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين لواحد، وبالنتيجة نفسها تغلب خيتافي على أوساسونا، ورايو فاييكانو على فياريال، وريال بيتيس على جيرونا.
كما انتصر إلتشي على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل، وقادش على سيلتا فيغو بهدف وحيد أيضا، في حين تعادل ألميريا مع بلد الوليد بدون أهداف، وفالنسيا مع إسبانيول بهدفين لمثلهما.
يذكر أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني منذ الجولة 34 وتوّج بطلا للمرة 25 في تاريخه.
✅✅ الجولة الـ37#LaLigaSantander pic.twitter.com/igcmcuedRS
— LaLiga (@LaLigaArab) May 28, 2023