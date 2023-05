بالفيديو.. فريق مغمور يكمل صعوده الأسطوري من الدرجة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز

تعرضت مساعي فريق لوتون تاون للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة عندما انتقل مدربه المحبوب نيثن جونز إلى ساوثهامبتون في وقت سابق هذا الموسم، لكنه رد الصاع صاعين بعدما انتزع مقعد فريق الساحل الجنوبي في البريميرليغ.

وكان جونز قاد لوتون للتأهل المباشر من دوري الدرجة الثالثة والوصول إلى قبل نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثانية خلال حقبتين تولى فيهما المسؤولية، لكنه رحل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز التاسع ليضعه في مأزق.

وبعدها جاء المدرب روب إدواردز، الذي كان أحدث ضحايا مقصلة واتفورد، ولم يتردد لوتون في التعاقد مع الرجل الذي قاد منافسه لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

وقال غاري سويت الرئيس التنفيذي للنادي آنذاك "بصراحة… إذا تجنبنا كل من له صلة بمنافسينا، فسيحد هذا من خياراتنا بصورة ما".

ونشر لوتون تاون -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- أمس السبت مقطع فيديو مطولا يسرد قصة وصول النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سنوات من اللعب في دوريات الدرجات الدنيا.

This is our story. The first club to go from non-league to the Premier League! 🧡#COVLUT | #COYH pic.twitter.com/n2NvnBiURl — Luton Town FC (@LutonTown) May 27, 2023

وحصد الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره، وحظي بآلاف التفاعلات من إعجاب وإعادة تغريد، بالإضافة إلى تعليقات المتابعين الذين أشادوا بكفاح النادي الذي وصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وما حدث بعد ذلك أصبح من التاريخ، إذ أنهى لوتون دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث وتأهل إلى ملحق الصعود بفضل مسيرة خالية من الهزائم استمرت 14 مباراة.

One Wembley appearance.

One goal.

One win. 🏆 Jordan Clark 🫡#COYH pic.twitter.com/ineHZ2o4fN — Luton Town FC (@LutonTown) May 28, 2023

واجتاز لوتون منافسه سندرلاند في قبل النهائي رغم الخسارة ذهابا قبل أن يهزم كوفنتري سيتي بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، في نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز، أمس السبت، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ويمبلي.

The best full time scenes in the history of this football club! 🧡#COYH pic.twitter.com/w1cwt23UDT — Luton Town FC (@LutonTown) May 28, 2023

ورحّب الدوري الإنجليزي الممتاز بصعود نادي لوتون تاون إلى البريميرليغ لأول مرة في تاريخه.

وقال كارلتون موريس هداف لوتون هذا الموسم "كنا نظن أننا في ورطة، لأن مستوانا كان مزريا عندما سددنا ركلات ترجيح في المران".

وأضاف "من الجيد أن رفع الجميع مستواهم.. قلت لزملائي إن الوقت قد حان لنظهر معدننا كرجال، ونرتقي لمستوى الحدث. سجلنا كل ركلات الترجيح الست رغم الضغط الهائل".

أرباح مالية ضخمة

قد يدر البقاء في دوري الأضواء 290 مليون جنيه إسترليني (366 مليون دولار) حسب ديلويت، لكن إدواردز يتعامل بواقعية مع الوضع.

وقال "لن نفقد صوابنا. سيتعين علينا استغلال نقاط قوتنا. ندرك أنه سيكون التحدي الأكبر على الإطلاق. إنها مسابقة الدوري الأفضل بأفضل المدربين. نعرف مدى صعوبة الأمر. خاضت الجماهير بعض الأوقات الحالكة. من الرائع أن نرسم البسمة على وجوههم".

وعاصر بيلي-رادوك مبانزو رحلة الفريق برمتها منذ انضمامه عام 2014 عندما كان يتدرب في رقعة أرض مخصصة للكلاب، قبل أن يترقى النادي في مسابقات الدوري، وهو ما منحه أموالا مكنته من تشييد منشآت جديدة.

وبات مبانزو (29 عاما)، الذي خاض 367 مباراة مع لوتون، أول لاعب يصل من دوري الهواة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق واحد.

وقال مازحا "لقد فعلت كل شيء في كرة القدم، سأعتزل هذا الصيف. لقد كانت رحلة مليئة باللحظات الحلوة والمرة، لكن عليك أن تثق بنفسك. وها أنا ذا، أصبحت لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

The first man to go from non-league to the Premier League with one club.@PellyRuddock 🫡#COVLUT | #COYH pic.twitter.com/3w2te5uUQ3 — Luton Town FC (@LutonTown) May 27, 2023

أصغر ملعب

سيكون ملعب كينيلوورث رود أصغر ملعب في الدوري الممتاز بسعة تتجاوز 10 آلاف و300 متفرج بقليل، وهو أمر مقبول عندما كان يلعب في دوري الدرجة الخامسة قبل عقد من الزمن وليس في الدوري الممتاز.

وسينفق النادي 10 ملايين جنيه إسترليني لتطوير الملعب قبل انطلاق الموسم أغسطس/آب المقبل، لكن الملعب الكامن وسط شرفات المنازل له سحره الخاص وقد يمثل سلاحا قويا.

وبدخول الفريق إلى دور الأضواء، سيتعين على اللاعبين تهيئة أنفسهم للعب على أكبر ملاعب البلاد، لكن المدافع دان بوتس قال إن التفكير في مواجهة مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي على ملعبيهما سيتأجل في الوقت الحالي.

وقال مبتسما "فيغاس أولا. سنستمتع بهذه اللحظة أولا، بعدها ستبدأ الاستعدادات".

9- وصل لوتون تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسع سنوات فقط من مشاركته في دوري الدرجة الخامسة عام 2014، وهو أسرع فريق انتقل من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى، جنبًا إلى جنب مع ويمبلدون بين عامي 1977 و 1986.خيالي. — OptaArabi (@OptaArabi) May 27, 2023

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم أن لوتون تاون وصل إلى البريميرليغ بعد 9 سنوات فقط من مشاركته في دور الدرجة الخامسة عام 2014، وهو أسرع فريق انتقل من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى، جنبًا إلى جنب فريق ويمبلدون بين عامي 1977 و1986.

وفي السياق ذاته، احتفى الفريق الإنجليزي بصعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتفى بلاعبه بيلي رودوك الذي أصبح أول لاعب يصعد مع فريق واحد من الدوري الوطني "الدرجة الخامسة" إلى البريميرليغ.

واحتفى أيضا دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بانتقال لوتون تاون إلى البريميرليغ لأول مرة في تاريخه.