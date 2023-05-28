بالفيديو.. اعتقال مصارعين هنود بارزين خلال تظاهرهم ضد رئيس الاتحاد المتهم بالتحرش بمصارعات
اعتقلت اليوم الأحد الشرطة عددا من أبرز المصارعين الهنود، بينهم المصارع باجرانغ بونيا والمصارعة ساكشي مالك الفائزين بميداليات أولمبية، مع تزايد احتجاجاتهم المطالبة باعتقال رئيس اتحاد المصارعة على خلفية مزاعم تحرشه جنسيا بعدد من المصارعات.
وبدأت مظاهرات المصارعين ضد بريج بوشان شاران سينغ، الذي ينفي مزاعم تحرشه جنسيا بعدد من المصارعات، في يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن الاحتجاجات توقفت بعدما جردت وزارة الرياضة سينغ -وهو أيضا عضو بالبرلمان عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم "بهاراتيا جاناتا"- من كل السلطات الإدارية.
इस IPS अधिकारी का एक्शन देखिए… ऐसी हिम्मत इसने बृज भूषण सिंह को पकड़ने में दिखा सकता है ये अफ़सर ? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मौक़ा मिले तो जान से ही मार दें। So Shameful !!! #WrestlersProtest pic.twitter.com/rfi4Z5TOFG
— Rahul Tahiliani (@Rahultahiliani9) May 28, 2023
واستأنف المصارعون احتجاجاتهم في 23 أبريل/نيسان الماضي للمطالبة باعتقال سينغ واعتصموا منذ ذلك الحين بالقرب من المقر الجديد للبرلمان الذي افتتحه مودي اليوم الأحد.
وقال دبندرا باتاك وهو مسؤول رفيع المستوى بشرطة دلهي "اخترقوا الحواجز ولم يتبعوا تعليمات الشرطة. خرقوا القانون وهذا سبب اعتقالهم".
This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtest pic.twitter.com/rjrZvgAlSO
— Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) May 28, 2023
ونشرت مالك، الفائزة بميدالية برونزية في بطولة ريو 2016 في المصارعة، صورا ومقاطع فيديو لمصارعين تجرهم الشرطة.
وكتبت عبر تويتر "هكذا يعامَل أبطالنا. العالم يشاهدنا".
Wrestlers Protest : गिरफ्तार करके ले जाते वक्त Sakshi ने क्या कहा? #wrestlersprotest #jantarmantar #vineshphogat #bajrangpunia #sakshimalik #delhipolice @SakshiMalik pic.twitter.com/OgEB3CA9Zb
— Haryana Tak (@haryana_tak) May 28, 2023
पहलवान सत्यावर्त कादयान को भी हिरासत में लिया गया #महिला_सम्मान_महापंचायत pic.twitter.com/74M6l5LuFT
— Gaon Savera (@GaonSavera) May 28, 2023