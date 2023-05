بالفيديو.. اعتقال مصارعين هنود بارزين خلال تظاهرهم ضد رئيس الاتحاد المتهم بالتحرش بمصارعات

اعتقلت اليوم الأحد الشرطة عددا من أبرز المصارعين الهنود، بينهم المصارع باجرانغ بونيا والمصارعة ساكشي مالك الفائزين بميداليات أولمبية، مع تزايد احتجاجاتهم المطالبة باعتقال رئيس اتحاد المصارعة على خلفية مزاعم تحرشه جنسيا بعدد من المصارعات.

وبدأت مظاهرات المصارعين ضد بريج بوشان شاران سينغ، الذي ينفي مزاعم تحرشه جنسيا بعدد من المصارعات، في يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن الاحتجاجات توقفت بعدما جردت وزارة الرياضة سينغ -وهو أيضا عضو بالبرلمان عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاكم "بهاراتيا جاناتا"- من كل السلطات الإدارية.

واستأنف المصارعون احتجاجاتهم في 23 أبريل/نيسان الماضي للمطالبة باعتقال سينغ واعتصموا منذ ذلك الحين بالقرب من المقر الجديد للبرلمان الذي افتتحه مودي اليوم الأحد.

وقال دبندرا باتاك وهو مسؤول رفيع المستوى بشرطة دلهي "اخترقوا الحواجز ولم يتبعوا تعليمات الشرطة. خرقوا القانون وهذا سبب اعتقالهم".

This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtest pic.twitter.com/rjrZvgAlSO

— Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) May 28, 2023