بالفيديو.. اتحاد الجزائر يقترب من لقب الكونفدرالية الأفريقية بفوز ثمين في تنزانيا

اقترب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إحراز لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز 2-1 خارج أرضه على يانغ أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي المسابقة اليوم الأحد.

وتقدم اتحاد العاصمة بهدف في الشوط الأول بواسطة أيمن محيوس، وأدرك يانغ أفريكانز، الذي حظي بدعم كبير من المشجعين، التعادل بواسطة فيستون مايلي في الدقيقة 82، ثم سجل إسلام مريلي هدف الانتصار للفريق الجزائري بعد دقيقتين.

وبات فريق المدرب عبد الحق بن شيخة في موقف قوي لحصد لقبه القاري الأول عندما يستضيف مباراة الإياب السبت المقبل.

وأبلغ بن شيخة مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء "سعداء بالنتيجة. قمنا بعمل بطولي وقدمنا الشوط الأول بأداء عالمي، والشوط الثاني كان للحفاظ على النتيجة".

وأضاف أن "الأمر كان صعبا بسبب الأمطار، لكن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وكان بالإمكان تسجيل مزيد من الأهداف لولا الافتقار إلى الدقة".

وكاد مايلي مهاجم يانغ أفريكانز أن يضع فريقه في المقدمة بعد 23 دقيقة، لكن تسديدته من الجانب الأيسر مرت بمحاذاة خط المرمى.

وتقدم الفريق الزائر عن طريق محيوس بضربة رأس، بعدما حول ركلة حرة نفذها إبراهيم بن زازا في الدقيقة 32.

⚽️🇩🇿 أيمن محيوس يفتتح التسجيل لاتحاد الجزائر برأسية في شباك حارس يونغ أفريكانز#كأس_الاتحاد_الإفريقي#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/TQn4YYkaTD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2023

وأنقذ أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة فرصة خطيرة بعد تسديدة من مدى قريب من موداتيري يحيى لاعب أفريكانز في الدقيقة 69.

وكلل يانغ أفريكانز جهده وأدرك التعادل بواسطة مايلي من الوضع طائرا من مدى قريب.

لكن اتحاد العاصمة رد بسرعة، حيث مهد هواري بعوش الكرة لزميله مريلي الخالي من الرقابة ليسدد من مدى قريب داخل الشباك.

لكن اتحاد العاصمة، الذي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2015 ضد مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، ردّ بسرعة، إذ مهد خالد بوسليو الكرة لزميله مريلي ليسدد من مدى قريب داخل الشباك.

ويحمل الفريق التنزاني آمال منطقة شرق أفريقيا في تحقيق نجاح نادر الحدوث في البطولات القارية للأندية، إذ حققت هذه الفرق لقبا قاريا واحدا منذ نحو 60 عاما.

وكان اللقب من نصيب جورماهيا الكيني حين فاز بكأس الكؤوس الأفريقية في نسختها القديمة قبل 36 عاما.

وعقب المباراة، وأعلنت ‭‬‬أومي ماليمو وزيرة الصحة في تنزانيا مقتل رجل يبلغ من العمر حوالي 40 عاما إلى جانب إصابة نحو 40 شخصا بسبب حادث تدافع قبل انطلاق المباراة النهائية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التدافع حدث عندما حاولت الجماهير دخول الملعب قبل بداية المباراة.