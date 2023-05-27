12 دوريا في 11 موسما.. سلسلة مذهلة من التتويجات للفرنسي كومان لاعب بايرن ميونخ

واصل الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ سجله المذهل في حصد بطولات الدوري مع الأندية التي دافع عن ألوانها، ليتحول إلى "تميمة" حظ لأي فريق ينتقل إليه في القارة الأوروبية.

وتُوج كومان مع فريقه بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني هذا الموسم عقب فوزه في الجولة الختامية على كولن بنتيجة 2-1، مستغلا تعادل المتصدر السابق بوروسيا دورتموند على أرضه أمام ماينز 2-2.

ويُعد هذا اللقب 33 في تاريخ العملاق البافاري، و11 على التوالي؛ ليواصل التغريد بفارق كبير من الألقاب عن أقرب مطارديه في ألمانيا.

وبالنسبة لكومان، فإن هذا اللقب يحمل الرقم 12 على التوالي في جميع بطولات الدوري التي لعبها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية.

وكشفت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية عن أنه ومنذ صعود كومان إلى الفريق الأول في باريس سان جيرمان موسم 2012-2013 لم يفوّت أي فرصة للاحتفال بلقب الدوري، والأغرب أنه فاز بعدد بطولات للدوري أكثر حتى من المواسم التي خاضها.

لعب كومان أول مباراة له مع سان جيرمان في 17 فبراير/شباط 2013 أمام سوشو، وفي ذلك الموسم حصد الفريق الباريسي لقب الدوري الفرنسي، ونجح في الحفاظ عليه في الموسم التالي 2013-2014.

وانتقل كومان من باريس إلى يوفنتوس في يوليو/تموز 2014، وتمكن مع السيدة العجوز من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2014-2015، ليحصل اللاعب الفرنسي في ذلك الموسم على ميداليتي التتويج في (الدوريين الفرنسي والإيطالي).

موسم واحد قضاه كومان في إيطاليا، وصل بعده إلى بايرن ميونخ في 30 أغسطس/آب 2015، وما زال مع الفريق البافاري حتى الآن.

ومنذ ذلك التاريخ تُوج كومان بلقب الدوري الألماني في جميع المواسم الثمانية التي خاضها مع الفريق، والتي كان آخرها الموسم الحالي 2022-2023.

وتقول الصحيفة إن "كومان توج بألقاب الدوري لأكثر من عقد، وذلك مع 3 أندية مختلفة: 3 مع باريس، و1 مع يوفنتوس، و8 مع بايرن ميونخ، في جميع مواسمه الاحترافية، وهو إنجاز يبدو من شبه المستحيل تكراره".

وخلال الموسم المنتهي، شارك كومان مع فريقه بايرن ميونخ في 23 مباراة بالدوري سجل خلالها 7 أهداف وأهدى زملاءه 6 تمريرات حاسمة.

ومهّد كومان طريق الفوز لبايرن ميونخ في المباراة الأخيرة، بإحرازه الهدف الأول بعد 8 دقائق من البداية، لكن ديغان ليوبيسيتش أدرك التعادل لكولن من علامة الجزاء في الدقيقة 81، ثم ظهر جمال موسيالا ليحرز هدف الفوز للفريق البافاري قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.