شاهد.. هكذا انهار حلم دورتموند في حصد لقب الدوري الألماني

انهارت آمال بروسيا دورتموند في حصد لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم -لأول مرة في 11 عاما- بعدما تحول الحلم إلى كابوس اليوم السبت وتعادل 2-2 مع ماينز ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف في الجولة الأخيرة ويهدي اللقب لغريمه بايرن ميونخ.

ومع وجود عشرات الآلاف من مشجعي دورتموند باللونين الأسود والأصفر داخل وخارج ملعب "سينغال إيدونا بارك" الذي يتسع لـ 81 ألف متفرج، كان النادي يأمل في التتويج لأول مرة منذ 2012 حيث دخل المباراة وهو على القمة.

Dortmund had 1 job! 1 ! pic.twitter.com/KfqOuhFxLe — staj (@staj_) May 27, 2023

وطلب دورتموند أكثر من 120 ألف لتر من البيرة وفقا لمسؤولي النادي، لكن في النهاية لم يكن بوسع الجماهير الاحتفال، حيث انتزع ماينز التقدم بضربة رأس من أندرياس هانشه-أولسن في الدقيقة 15.

🔥🔥 الإثارة مستمرة حتى آخر لحظة 🤯 هالر يُهدر ركلة جزاء لدورتموند ويُبقى بايرن في الصدارة#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/em7uFrHSkm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

وحصل سيباستيان آلير مهاجم دورتموند على فرصة ذهبية لإدراك التعادل والتقليل من الضغط بعد 4 دقائق فقط، لكنه أهدر ركلة الجزاء بتسديدة ضعيفة.

وازدادت الأمور سوءا عندما أضاف ماينز الهدف الثاني في الدقيقة 24 بواسطة كريم أونيسيو، مما تسبب في صمت المشجعين في الملعب.

ولم يقم دورتموند بانتفاضة في الشوط الثاني، رغم أن المدرب إيدن ترزيتش أشرك القائد ماركو رويس والمهاجم كريم أديمي.

ودافع ماينز -الذي لعب دون ضغط- بكل قوة ورجولة، لكن دورتموند قلص الفارق بواسطة تسديدة رافائيل غيريرو في الدقيقة الـ 69.

وأدرك المدافع نيكلاس زوله التعادل لدورتموند في الوقت بدل الضائع، لكن الوقت لم يكن كافيا لانتزاع الفوز، ليتحول الملعب إلى ساحة من الحزن والإحباط.