شاهد- سيناريو هيتشكوكي وإثارة حتى الثانية الأخيرة.. بايرن ميونخ ينتزع لقب الدوري الألماني من يدي دورتموند

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بشكل دراماتيكي بعد فوزه على مضيفه كولون 2-1 وتعادل بوروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينز اليوم السبت في الجولة الـ 34 الأخيرة من البوندسليغا.

وحصد بايرن اللقب بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على دورتموند بعد أن تساوى الفريقان في مجموع النقاط بإجمالي 71 نقطة لكل منهما.

وكان دورتموند يحتاج إلى الفوز على ماينز لكي يحصد لقب البوندسليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، لكنه تعادل بشكل درامي، ليهدي بايرن ميونخ لقبه الـ11 على التوالي في الدوري المحلي والـ32 في مسمى البطولة الجديد (البوندسليغا) والـ33 في الدوري الألماني بشكل عام.

وأنهى الفريق البافاري الموسم في الصدارة برصيد 71 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على دورتموند الوصيف، ليتجنب الخروج خالي الوفاض من منافسات الموسم الحالي عقب تعرضه للإقصاء من دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وعلى ملعب "راين إينرجي ستاديون"، فاز بايرن ميونخ على كولون بهدفين مقابل هدف.

وتقدم كينغسلي كومان بهدف للنادي البافاري في الدقيقة الثامنة ثم أدرك ديان ليوبيسيتش التعادل لكولون من ضربة جزاء في الدقيقة الـ80، لكن جمال موسيالا خطف هدف الفوز لبايرن قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" تقدم ماينز بهدفين حملا توقيع أندرياس هانش أولسن (15) وكريم أونيسيو (24) ثم رد رافاييل غيريرو بهدف لدورتموند في الدقيقة الـ69 بعد أن أهدر سيباستيان هيلير ضربة جزاء في الدقيقة الـ19.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أدرك نيكلاس شوله التعادل لدورتموند، لكن نقطة التعادل لم تكن كافية لحصد اللقب.

⚽️🔥 كومان يفتتح التسجيل لفريق بايرن بهدف صاروخي 🔝 حتى هذه اللحظة بايرن ميونخ بطل الدوري#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونخ#Bundesliga pic.twitter.com/6X9Pa6fzVD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

🔥🔥 الإثارة مستمرة حتى آخر لحظة 🤯 هالر يُهدر ركلة جزاء لدورتموند ويُبقى بايرن في الصدارة#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/em7uFrHSkm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023