شاهد- تجاوَز رونالدو.. ميسي هداف الدوريات الخمسة الكبرى

بهدفه الذي سجله في مرمى ستراسبورغ والتي انتهت بالتعادل 1-1، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان) هداف الدوريات الخمسة الكبرى.

وبهذه النتيجة ظفر سان جيرمان باللقب الـ 11 في الدوري الفرنسي كأكثر النوادي الفرنسية تتويجا بالمسابقة.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 496 وسجلها في 574 مباراة ولعبها بقميصي فريقي برشلونة وسان جيرمان.

وفك "البولغا" صيامه عن التهديف في آخر 4 مباريات له مع سان جيرمان.

ميسي يفتتح التسجيل للنادي الباريسي ويصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى برصيد 496 هدفا متفوقا على رونالدو #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/2rSytPCk8M — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023

وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي) الذي سجل 495 هدفا خلال 626 مباراة لعبها بقميصي مانشستر يونايتد وريال مدريد.