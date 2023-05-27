رياضة

شاهد- تجاوَز رونالدو.. ميسي هداف الدوريات الخمسة الكبرى

Ligue 1 - RC Strasbourg v Paris St Germain
ميسي سجل 496 هدفا في 574 مباراة لعبها بقميصي برشلونة وسان جيرمان (رويترز)
27/5/2023

بهدفه الذي سجله في مرمى ستراسبورغ والتي انتهت بالتعادل 1-1، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان) هداف الدوريات الخمسة الكبرى.

وبهذه النتيجة ظفر سان جيرمان باللقب الـ 11 في الدوري الفرنسي كأكثر النوادي الفرنسية تتويجا بالمسابقة.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 496 وسجلها في 574 مباراة ولعبها بقميصي فريقي برشلونة وسان جيرمان.

وفك "البولغا" صيامه عن التهديف في آخر 4 مباريات له مع سان جيرمان.

وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي) الذي سجل 495 هدفا خلال 626 مباراة لعبها بقميصي مانشستر يونايتد وريال مدريد.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي