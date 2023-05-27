رياضة

اخترع اسم ناد غير موجود.. حيلة غريبة من لاعب نيجيري لضمان المشاركة في كأس العالم للشباب

منتخب نيجيريا فاز في أول مباراتين ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما
منتخب نيجيريا فاز في أول مباراتين ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما (الفرنسية)
27/5/2023

أثار لاعب نيجيري شاب جدلا كبيرا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في الأرجنتين، بعد أن زوّر هوية النادي الذي يلعب له من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن دانيال بامي مدافع منتخب نيجيريا للشباب أقنع اتحاد اللعبة في بلاده بأنه يلعب في صفوف نادي "يوم يوم أف سي".

وفجرت الصحيفة الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن هذا النادي ليس له وجود على أرض الواقع.

وأبلغ بامي مسؤولي منتخب نيجيريا أنه لاعب في صفوف هذا النادي "المزعوم"، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أكد أيضا أنه قائد الفريق، وذلك من أجل المشاركة مع زملائه في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وسبق لبامي أن لعب 8 مباريات مع منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، ومباراة واحدة مع فريق تحت 23 عاما، والملفت أنه شارك في مباراة دولية ودية مع فريق الكبار، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، المتخصص في إحصاءات اللاعبين وبياناتهم.

وأقيمت تلك المباراة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضد كوستاريكا، ضمن استعدادات الأخير لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت بخسارة "النسور" بهدفين دون رد.

وحسب "ماركا"، فإنه بعد البحث في كل البطولات المحلية والدرجات في نيجيريا، لم يعثر على أي ناد يحمل اسم "يوم يوم أف سي"، وهو ما أكده مسؤولون في مدينة أبوجا.

ووُلد بامي في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006، وأثارت قضيته غضبا واسعا في الشارع النيجيري الذي طرح تساؤلات عديدة، أبرزها المعايير التي يُستدعی على أساسها اللاعبون للمشاركة في مونديال الشباب تحت 20 عاما.

ويحتل منتخب نيجيريا للشباب صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، عقب فوزه في أول مباراتين على الدومينيكان 2-1، ثم على إيطاليا بنتيجة 2-صفر.

ويختتم منتخب شباب نيجيريا مباريات الدور الأول مساء اليوم عندما يقابل البرازيل، ويحتاج إلى نقطة التعادل من أجل التأهل رسميا بعيدا عن كل الحسابات.

المصدر : مواقع إلكترونية