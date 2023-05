اخترع اسم ناد غير موجود.. حيلة غريبة من لاعب نيجيري لضمان المشاركة في كأس العالم للشباب

أثار لاعب نيجيري شاب جدلا كبيرا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في الأرجنتين، بعد أن زوّر هوية النادي الذي يلعب له من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن دانيال بامي مدافع منتخب نيجيريا للشباب أقنع اتحاد اللعبة في بلاده بأنه يلعب في صفوف نادي "يوم يوم أف سي".

وفجرت الصحيفة الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن هذا النادي ليس له وجود على أرض الواقع.

وأبلغ بامي مسؤولي منتخب نيجيريا أنه لاعب في صفوف هذا النادي "المزعوم"، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أكد أيضا أنه قائد الفريق، وذلك من أجل المشاركة مع زملائه في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وسبق لبامي أن لعب 8 مباريات مع منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، ومباراة واحدة مع فريق تحت 23 عاما، والملفت أنه شارك في مباراة دولية ودية مع فريق الكبار، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، المتخصص في إحصاءات اللاعبين وبياناتهم.

🚨 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:

Nigeria’s captain at this year’s U-20 World Cup tournament in Argentina, Daniel Bameyi was registered with FIFA as a player from Yum Yum FC but this club doesn’t exist anywhere in the World. 🇳🇬

17-year-old Bameyi just want to play in the World… pic.twitter.com/pfahCnT4mw

— Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) May 27, 2023