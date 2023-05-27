اخترع اسم ناد غير موجود.. حيلة غريبة من لاعب نيجيري لضمان المشاركة في كأس العالم للشباب

أثار لاعب نيجيري شاب جدلا كبيرا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في الأرجنتين، بعد أن زوّر هوية النادي الذي يلعب له من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في المونديال.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن دانيال بامي مدافع منتخب نيجيريا للشباب أقنع اتحاد اللعبة في بلاده بأنه يلعب في صفوف نادي "يوم يوم أف سي".

وفجرت الصحيفة الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن هذا النادي ليس له وجود على أرض الواقع.

وأبلغ بامي مسؤولي منتخب نيجيريا أنه لاعب في صفوف هذا النادي "المزعوم"، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أكد أيضا أنه قائد الفريق، وذلك من أجل المشاركة مع زملائه في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وسبق لبامي أن لعب 8 مباريات مع منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، ومباراة واحدة مع فريق تحت 23 عاما، والملفت أنه شارك في مباراة دولية ودية مع فريق الكبار، وفق موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt)، المتخصص في إحصاءات اللاعبين وبياناتهم.

🚨 𝐒𝐇𝐎𝐂𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒: Nigeria’s captain at this year’s U-20 World Cup tournament in Argentina, Daniel Bameyi was registered with FIFA as a player from Yum Yum FC but this club doesn’t exist anywhere in the World. 🇳🇬 17-year-old Bameyi just want to play in the World… pic.twitter.com/pfahCnT4mw — Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) May 27, 2023

وأقيمت تلك المباراة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ضد كوستاريكا، ضمن استعدادات الأخير لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت بخسارة "النسور" بهدفين دون رد.

وحسب "ماركا"، فإنه بعد البحث في كل البطولات المحلية والدرجات في نيجيريا، لم يعثر على أي ناد يحمل اسم "يوم يوم أف سي"، وهو ما أكده مسؤولون في مدينة أبوجا.

ووُلد بامي في الرابع من يناير/كانون الثاني 2006، وأثارت قضيته غضبا واسعا في الشارع النيجيري الذي طرح تساؤلات عديدة، أبرزها المعايير التي يُستدعی على أساسها اللاعبون للمشاركة في مونديال الشباب تحت 20 عاما.

ويحتل منتخب نيجيريا للشباب صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، عقب فوزه في أول مباراتين على الدومينيكان 2-1، ثم على إيطاليا بنتيجة 2-صفر.

ويختتم منتخب شباب نيجيريا مباريات الدور الأول مساء اليوم عندما يقابل البرازيل، ويحتاج إلى نقطة التعادل من أجل التأهل رسميا بعيدا عن كل الحسابات.