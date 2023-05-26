هداف لكنه مدمن على القمار.. قصة عقوبة اللاعب الإنجليزي إيفان توني القاسية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -اليوم الجمعة- إن إيقاف الإنجليزي إيفان توني هداف برنتفورد عن ممارسة اللعبة تقلّص إلى 8 أشهر، بسبب سجله الجيد و"ندمه الحقيقي" وتشخيص حالته بإدمان القمار.

وأوقف توني وغرم 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار) -في وقت سابق من هذا الشهر- بعد أن اعترف الدولي الإنجليزي البالغ عمره 27 عاما بارتكابه 232 انتهاكا لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي التي تضمنت المراهنة على المباريات التي خاضها.

ونشرت اللجنة التنظيمية المستقلة للاتحاد الإنجليزي أسبابها المكتوبة للإيقاف، حيث قالت إن جميع الأطراف توصلت إلى أرضية مشتركة لتقليص العقوبة من 11 شهرا إلى 8 شهور بسبب صغر سنه وإدمانه القمار.

وقال الاتحاد الإنجليزي "يشمل ذلك صغر سنه النسبي عندما بدأ في الانتهاكات، وسجله السابق الجيد فيما يتعلق بأي شيء آخر غير الانتهاكات في الملعب، وندمه الحقيقي الذي عبّر عنه بعبارات واضحة أمام اللجنة".

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك ومن الأهمية بمكان، وجدت اللجنة أنه ينبغي إجراء تخفيض كبير لمدة الإيقاف ليعكس إدمان القمار الذي شخص (بواسطة خبير في الطب النفسي)".

وتابع أنه "مصمم على معالجة مشكلة القمار بالخضوع للعلاج في ختام هذا الموسم.. ومع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، تخفض اللجنة العقوبة لمدة 3 أشهر".

وكانت العقوبة المفروضة ستكون 15 شهرا إذا لم يعترف توني بالذنب.

ورغم أن توني موقوف حتى 16 يناير/كانون الثاني 2024، فإنه سيسمح له بالتدريب مع فريقه واستعادة لياقته البدنية بداية من 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبين 262 انتهاكا مزعوما، قال الاتحاد الإنجليزي إن 126 كانت متعلقة بمباريات في مسابقة شارك فيها ناديه أو كان مؤهلا للمشاركة فيها.

وأحرز توني 20 هدفا في 33 مباراة بالدوري مع برنتفورد هذا الموسم، والذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.